美国突然要求中国关闭休斯顿总领馆 北京强烈谴责

美中关系持续紧张，路透社今天（7月22日）援引中国外交部消息称，7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯顿总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，中方予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定，否则中方必将作出正当和必要反应。

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中国外交部发言人汪文斌在新闻会上指出，美方“蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理”,他表示，“中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。”

他还说，一段时间以来，美国政府不断向中方甩锅推责，对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查，没收个人电子设备，甚至是无端拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。

路透社报道接着提到，稍早环球时报总编胡锡进在其微博和推特中表示，据其刚刚得到的消息，“美国政府悍然要求中国72小时内关闭驻休斯顿总领馆，这是一个疯狂的行动”。

该微博称，休斯顿总领馆是中国在美国开的第一个总领馆，美方不仅要求关闭它，而且只给出中方3天的撤离时间，“这完全是丧心病狂的表现”。

胡锡进表示：“看来华盛顿已经毫无底线，这届美国政府真是什么都能干得出来。”

另外，中国驻美国大使崔天凯同一天在中央电视台新闻频道《新闻1+1》专访时表示，美国有些政客的心态，是见不得别人好，一旦看到别人发展得好，慢慢赶上了，那些政客就会觉得对方是不是占了便宜，就要千方百计把你打压下去（…）这不是一个良好的心态，甚至不是一个健康的心态。