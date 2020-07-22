美硬派参议员轰休士顿总领馆根本是大型间谍中心 指早该关了

美国共和党参议员卢比奥在推特发文说：中国驻休士顿总领馆根本是大型间谍中心，早该关了！中国网友则回应指特朗普跟共和党人要把美国拉进与中国的战争，以逃避搞砸疫情的责任并转移选民的注意力。不过推特在中国遭禁至今。

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据中国时报今天报道称，美参议员指：休士顿总领馆根本是大型间谍中心，早该关了！

美国下令大陆驻德州总领事馆在3日内关闭，让处于建交以来最低潮的美中关系陷入不可预见的危机中，更引起全球关注。美国共和党参议员卢比奥在推特发文表示，大陆驻休士顿总领事馆根本是个大型间谍中心，早就该关了！网友则对此回应称，升高对中国的对抗，是为了发动战争，转移民众对川普防疫失败的注意力。

律师背景的古巴裔美国人马可．卢比奥是共和党籍参议员，目前还担任美国国会及行政部门中国问题委员会主席。他是美国参议院中的对中共强硬派的代表人物，在其任期内曾大力推动数个对抗中国大陆的法案，包括《新疆人权政策法案》及《香港人权民主法案》等。

在美国下令大陆驻休士顿总领事馆72小时关闭后不久，据称卢比奥在其推特帐号上发出简短文字表示支持：“中国驻休士顿总领事馆根本就是个大型的间谍活动中心，早就应该把它关了。”“休士顿总令士馆不是外交机构，它是中共在美国的庞大间谍和影响力行动网络的中心，现在总领事馆一定要关闭，里头的间谍有72小时可以离开，否则就得面临被逮捕的命运。这是必须要做的事。”

据该报道，美方突然要求大陆在72小时内关闭驻美国德州休士顿总总事馆，中国则指责美方的做法蛮横无理，并将就此做出反应。美媒传出中国可能会关闭目前7个领事馆中的一个，做为对美方举动的报复。据中国大陆的学者专家则认为，美方后续可能还会有更强硬的动作，将美中建交以来的关系推向前所未见的困境。