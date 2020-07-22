全球渔业观测站：中国船只非法捕鱼

全球渔业观测站刊登在美国一份学术期刊上研究表示，数以百计的中国船在朝鲜非法捕鱿鱼。刊登在“美国科学促进会”期刊《科学》的研究表明，2017-2018两年，中国有上百艘船只在朝鲜东海水域捕捞的鱿鱼，价值高达4亿4千万美金。该期刊表示，目前尚不清楚北京和平壤之间是否就捕鱼达成过双边协议。

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为迫使朝鲜放弃核计划，联合国禁止其出口海鲜或出售捕鱼权。而出口海鲜曾是朝鲜第三大出口资源。

仍根据《科学》期刊的研究报告，2017年中国曾有900艘船只进入朝鲜东海水域捕捞的鱿鱼；2018年有700多艘。《科学》期刊表示，先进的中国捕鱼船只进入朝鲜水域之后迫使他们的船只不得不进入俄罗斯水域非法捕鱼。

2019年9月底，俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布，在远东海域发现朝鲜渔民入侵非法捕鱼，已扣押3艘朝鲜双桅纵帆船（schooner）渔船、5艘快艇和262名船员。

俄联邦安全局滨海边疆区总局发言人弗拉基米尔·克拉斯诺夫表示，朝鲜渔民在日本海袭击俄罗斯边检人员被俄方扣押，其中一名被扣者死亡，俄方4人受伤。朝鲜事务专家表示，警告或拘押都很难改变这种现状，贫穷使得朝鲜渔民不顾禁令越界打捞。

国际传真社（Interfax）等俄罗斯新闻社报导，被扣押的朝鲜渔船和船员已被送往远东地区港口纳柯卡（Nakhodka），边境防卫队还没收3万条鱿鱼和盗捕设备。

俄方表示，他们正准备扣押一艘盗捕的朝鲜渔船，另一艘朝鲜渔船于是开火回应，导致数名俄罗斯边防队员和盗捕的朝鲜渔民受伤，其中一名朝鲜伤者随后伤重不治。莫斯科因这起事件召见朝鲜外交官。

俄罗斯远东海岸防卫队经常扣押朝鲜渔民，许多朝鲜渔民使用破旧的木船，部分被扣押渔民被判处徒刑。