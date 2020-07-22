胡春华活跃 港媒传是总理热门人选

港媒明报评论指出，中国国务院副总理胡春华近来公开活动频繁，视察主题涵盖生猪生产、扶贫到自贸港，还主持稳定外贸外资的会议；迹象显示，他很可能接替李克强，成为下一届总理。

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据中央社今天引述港媒指：胡春华近来活跃，是中国总理接班热门人选。港媒明报评论指出，中国国务院副总理胡春华近来公开活动频繁，很可能接替李克强成为下一届总理。

明报专栏连续两周评论，胡春华很可能跻身中共20大接班团队。中国在2018年修宪之后，取消了国家主席任期制，但是并未取消国务院总理的任期制。

该报道称，按照中国大陆宪法第87条规定，“国务院每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届”，这意味着，2013年就任总理的李克强，任期将在2023年第14届全国人大第一次会议上届满。分析说，按照惯例，新一届总理的继任人必须在人大换届前一年的中共党代表大会上进入中央政治局常委会，因此，李克强的继任人，必须是2022年秋季中国共产党第20次全国代表大会选出的政治局常委成员。

此外，除了中共建政首任总理周恩来外，国务院历任总理在上任前都必须有副总理的经历。当前，中国国务院副总理目前有4人，排序分别为韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。

据明报称，即使下届总理热门人选仍有他人，但仅凭年纪和履历，如果届时不出现十分冷门的黑马，胡春华应是下届总理的最适任人选。胡春华1963年出生，2023年中国政府领导换届时将60岁。

从公开报导可以看到，胡春华近来频繁现身的重要活动包括：今天主持第7次中法高级别经济财金对话；14日主持召开重点省市外贸外资工作座谈会等。在武汉肺炎疫情趋缓后，从4月至7月，胡春华先后到访中国13个省市区，调研视察的主题涵盖扶贫攻坚、农业与畜牧生产、促进就业、自贸港建设等。他6月到陕西时，还曾特意到中共总书记习近平当年以知青身分落户插队的梁家河去朝圣。

据该报道，胡春华在副总理中，主管农业农村、自然资源、人力和社会保障、商务等部门。2018年5月，胡春华还担任国务院扶贫开发领导小组组长；并在2019年5月新成立的国务院就业工作领导小组担任小组组长。全面脱贫、保就业、稳外资、稳外贸，这些都是中国政府今年在经济方面最重要的执政目标。而在历经去年非洲猪瘟和今年武汉肺炎疫情冲击后，这些攸关民生经济的施政更是责任艰钜，也可以看出胡春华被委以重任。

“明报”的分析还认为，透过央视报导胡春华这些视察活动可以看出，与2018年他上任之初的内敛表现迥然不同，近期胡春华在电视中表现得落落大方，侃侃而谈，这些变化值得留意。