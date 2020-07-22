记者无疆界与10国际人权组织呼吁习近平特赦黄琦

无国界记者组织和10个人权NGO组织组成联盟今天发表声明，呼吁中国国家主席习近平，特赦健康状况岌岌可危、曾2度获得无国界记者组织（RSF）新闻自由奖的调查记者黄琦。据RSF表示，诺贝尔和平奖、RSF新闻自由奖得主刘晓波以及异议部落客杨同彦生前罹患癌症，2017年两人都因在狱中未获治疗而不幸辞世，目前还有多名记者和捍卫新闻自由人士正面临相似的命运。

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据中央社今天报道说，无国界记者组织联合NGO今吁习近平特赦记者黄琦。现年57岁的调查记者黄琦，曾2度获颁RSF新闻自由奖，2016年11月开始遭到监禁，去年更被判处12年有期徒刑。由于黄琦健康状况岌岌可危，如果未及时获释可能有生命危险。

无国界记者组织（RSF）和10个人权NGO所组成的联盟，包括台湾新闻记者协会（Association of Taiwan Journalists）、中国人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders Committee）、自由之家（Freedom House）、美国人权基金会（Human Rights Foundation）以及台湾媒体观察教育基金会（Taiwan Media Watch Foundation）等共同签署，发表联合声明，呼吁习近平特赦黄琦。

据RSF东亚办事处执行长艾玮昂说：“黄琦过去10年遭到监禁，所处环境条件恶劣导致其健康状况严重恶化，这项判决无异于判他死刑。”艾玮昂呼吁习近平“网开一面行使特赦令，趁现在还来得及尽早释放黄琦”。

据中央社，黄琦是公民权利资讯网站“六四天网”的创办人，更曾揭露四川地震豆腐渣工程弊案。黄琦分别于2004年和2016年2度获颁RSF新闻自由奖。

RSF表示，黄琦在遭拘禁长达2年后，2019年7月29日遭四川省绵阳市中级人民法院，以闭门审判的方式判处12年有期徒刑。表面上罪名是“故意泄露国家秘密罪”及“为境外非法提供国家秘密罪”，实际上是要惩罚他致力报导中国政府官员侵犯人权的行径。

RSF在2018年曾向联合国提出请愿后，4名联合国人权专家在同年12月20日透过联合国人权理事会（OHCHR）发表声明呼吁释放黄琦。声明提到黄琦的健康状况岌岌可危，若继续监禁，黄琦可能最终将致死。

RSF表示，诺贝尔和平奖、RSF新闻自由奖得主刘晓波以及异议部落客杨同彦生前罹患癌症，2017年两人都因在狱中未获治疗而不幸辞世，目前还有多名记者和捍卫新闻自由人士正面临相似的命运。

中央社报道称，中国在2020年RSF世界新闻自由指数报告180个国家中排名第177，目前至少有114名记者在境内遭监禁。