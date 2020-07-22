限时关闭休斯敦总领馆 美指控涉从事间谍 细节未知

美国下令中国驻休士顿总领事馆关闭，引发外界臆测。对此，美国国务院今天表示，中国长年对美国官员、人民进行间谍与影响力工作，相关作为规模及范围更在近几年明显增加。

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据中央社今天报道称，关闭中国驻美领馆，美国务院指控：北京从事间谍工作。

美国昨天突然下令中国驻休士顿总领事馆关闭，引发外界臆测。美中关系过去几个月因疫情、香港及新闻自由等问题急速恶化，现在更来到新高点。中国外交部发言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方关闭驻休士顿总领事馆，批评这是“美对中采取前所未有的升级行动”。

中央社说，对此，美国国务院一名发言人今天以背景方式回复中央社记者表示，中国长年对美国官员、人民进行大规模非法间谍与影响力工作，这些行动规模与范围在过去几年明显增长。据这名发言人指出，如同美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）及美国司法部长巴尔（William Barr）曾公开所说，中国官员干涉美国本土政治、窃取美国智慧财产权，并胁迫企业领袖及威胁华裔美国人在中国的家人。

该报道说，传出美方下令中国关闭领馆数小时前，美国司法部才起诉两名中国公民，理由是两人对国防承包商、新冠病毒疫情研究人员及全球其他公司发动骇客攻击。美司法部起诉2中国骇客 窃取武汉肺炎研究资料

针对美国罕见要求中国关闭领馆，美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）表示，维也纳公约（Vienna Convention）要求各国外交官尊重当地法规，且有义务不干涉驻在国内部事务。据欧塔加斯强调，美方不会容忍中国侵犯美国主权、恫吓美国人民，“就如同我们不会容忍中国不公平贸易作为、窃取美国人的工作与其他极其不当的行为，川普总统坚持美中关系要具有公平及互惠性”。欧塔加斯说，美方之所以下令要求中国关闭驻休士顿总领事馆，是为了保护美国智慧财产权与人民的个人资讯。