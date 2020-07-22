香港不宜久留韩国社交平台搬走伺服器日公司考虑撤家

香港国安法真够厉害，继面书（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）以及（Telegram）等美国网络社交平台暂停向香港特区政府交出用户资料之后，广为韩、日以及台湾用户欢迎的Line通信平台的母公司——Naver，已经决定将香港的伺服器搬走；另根据日本驻港总领事馆的一项调查发现，八成在港的日本公司对国安法表示关注或非常关注，当中更有37%考虑缩小业务规模甚至撤离香港。

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英国金融时报报道，韩国最大网络服务公司Naver旗下位于香港的数据中心，将迁移到新加坡，以更有效管理及保护用户资料。事实上，在国安法赋予当局更大的网上监管权之下，海外客户及供应商均担心在香港企业如何保障数据及网络服务安全。

韩国最大网络服务公司Naver是Google在韩国市场的主要竞争对手，并拥有通讯平台Line的大部份股份；其位于香港的数据中心由子公司Naver Business Platform管理，该公司7月初起转移数据库，并已删除储存在香港的所有数据。Naver表示，正将其数据备份中心从香港转移到新加坡，直言“决定搬迁是由于考虑到多方因素，包括香港国安法”。

报道引述技术谘询公司Actel Consulting的香港常务合伙人Claude Achcar表示，Naver的举动进一步证明，各国更趋向将美国及中国划分为两极。他又指，当香港坚决选择回归中国，则难以再向世界宣称是亚洲国际都会；尽管如此，本港仍然受惠来自中国的投资活动。

外资普遍担心国安法实施后，或被迫将私人用户数据交付香港政府，及受共产党审查。Google、亚马逊网络服务（AWS）及微软（Microsoft）已先后于月内宣布，拒绝接受香港监管机构翻查客户银行纪录。

此外，根据日本总领事馆进行的一项调查发现，香港的日本公司面临严峻的国安法下，正考虑缩小业务规模甚至撤离香港。南华早报引述这项调查报道，总共有600家日本驻港公司接受这次的调查，调查收集了他们对香港营商环境、新冠状病毒以及港人对国安法示威活动的看法。

报道指，调查的结果在21日晚发表，结果显示有八成受访者对国安法表达“非常关注”或“关注”，大约有37%的受访者表示他们会考虑缩小香港办事处的规模，或重新检讨在港公司的功能，或甚至搬出香港。也有三成五的公司表示将继续他们的业务策略。