法中两国经贸关系遭受地缘政治约束

全球第二大保险企业-法国安盛集团（AXA）将很快可能在中国独自经营，法国财经部长勒梅尔周二对此表示高兴。在中国与西方国家分歧加剧之际，应该如何解读这种开放呢？

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本台RFI法广周三（2020年7月22日）刊出经济组记者Dominique的文章介绍说，人们可能为维吾尔族在中国遭拘禁而愤慨，并同时在这一受垂青的市场上促进法国的利益。这是法国财长周二在政治与经济的矛盾之中，所接受的历练。勒梅尔部长尤其想要在中法第七次高级别经济财金对话后传递一种信息，证实一项已经历时两年之久的传闻。

2018年北京宣布开放其金融市场之际，在中国已有时日的法国安盛集团，如同其行业中的全球领军企业-德国安邦集团（Allianz）那样落入网中，因为这个市场实在太诱人了。由于缺乏好的社会保障，中国中产阶级越来越青睐个人保险。Coronavirus疫情后，这种趋势还将加强。庞大的市场，但外国的份额极其有限，到去年年初时，市场占有率仅为大约7%。法国的专长使之面对地方竞争者享有优势，但值得注意的是，中国业界已经很强大。北京意在使之进一步强化，迎接行业市场开放。以平安保险为例，其客户多达数亿。

外交关系尽管紧张，中国仍是必不可缺的市场。很难无视这一仍在增长中的市场。法国农产品加工大企业达能（Danone）日前宣布，在中国投资一亿欧元加强其在当地的产能，并在上海建立一个重要的科研中心，还收购了一家生产婴儿奶粉的企业。

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如果说法国在贸易平衡上处于劣势，但对华有重大投资。入选巴黎股市CAC40指数的所有企业都进驻中国，感受着国际形势ˎ 贸易收缩和关系转冷。鉴于政治的风险和操作上的风险，它们可能会重新调整业务活动，但肯定不会放弃这一市场。一名研究中国问题的法国学者认为，长期以来，企业为中国市场所吸引，为的是不遭股东们的冷眼。如今，情况翻转，需要表现出务实。

中美经济脱钩是否影响欧洲企业？中国与美国相互疏远确实对全球商业有影响。在我们当前所处的冲突阶段，经济与地缘政治的关系越来越紧密。北京对香港的操纵，对新疆穆斯林的控制，中美在贸易与华为问题上的较劲约束了企业。欧洲领导层必须面对现实，捍卫自身和它们企业的利益，预防中国的剽窃行为，法国的另一位中国经济问题专家则提醒说，不断绝往来，否则适得其反，甚至对国际关系而言会是危险的。

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