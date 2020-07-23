世维大会：乌鲁木齐因疫情封城后维族人加倍遭歧视

中国新疆近日连续出现新冠疫情反弹引发关注，根据来自中国官方的消息，截止7月17日，新疆确认病例为22例，其中本土病例16例，目前，新疆首府乌鲁木齐市已被封城，进出乌鲁木齐的航班都被取消，中国官方声称已经派遣调查组前往乌鲁木齐调查了解。

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今年年初武汉封城之后，网络曾经出现居民因难忍饥饿翻墙越楼违禁出门购物的视频，今天周三网络社交平台盛传一位愤怒的维族人试图跳楼自杀以示抗议的视频，这位维族人在视频中高喊：“我受够了，我要跳楼，这是什么世道。“

此一视频是否可信？世界维吾尔大会发言人迪里夏提向本台表示，虽然无法确认视频具体是在什么城市拍摄，但是，相信视频是真的。另外，他还向本台披露，由于向网络传输类似的视频与图像，乌鲁木齐近日有二十多位维族年轻人遭到警方逮捕，他向法广解释说： ”封城之后，许多维族人都无法出门，家里也事先没有做好任何准备，虽然说每个区都有安排的小区服务工作人员，但是，工作人员一般都是汉族人，在服务过程中，有意无意地歧视维族人，同样是打电话订购，他们对维族人往往是爱理不理，有时干脆挂电话。他们不是不给，但是不送，维族人家里没有吃的，又无法出门，这就引发许多人的不满，导致许多年轻人在网络上传视频文字，表达他们的不满，当局就以危害社会稳定为由将他们逮捕，乌鲁木齐天山区以及沙依巴克区已经有二十多人被逮捕。他们就是不满遭受歧视，所以才在网络发声，所以，这名视频上的男子一定是因为家里食品供应不足，走投无路，才想走这条绝路。这绝不是一个个案。“