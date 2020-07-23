中国向火星发射天问一号探测器

中国国家航天局周四从海南文昌首次向火星发射天问一号探测器，这是继阿联酋之后，中国首次发射火星探测器。美国科学家认为中国天问一号探测器的技术水平类似美国于1976年成功发射和着陆的Viking-1号火星探测器。

广告 继续浏览后续

中国国家航天局今天从海南文昌首次向火星发射天问一号探测器，由长征五号运载火箭发射升空，开启对火星环绕、着陆和探测巡视。天问一号火星探测器计划在2021年2月抵达火星。

此前阿联酋“希望号”火星探测器于本周一7月20日在日本成功发射升空。美国太空总署计划近期于7月30日发射“毅力号”火星探测车。

法新社指出在美国与中国加速技术和外交等领域竞争的背景下，中国加快探测火星的步伐。顺利发射火星探测器为中国政府在美中竞争中加分。美国昨天星期三下令中国在72个小时内关闭其驻休斯顿总领事馆，是美国近几个月来针对中国采取的最新重大行动。

世界宇航巨头都抓住7月这个发射窗口，就是火星靠地球最近，两者之间大约为5500万公里进行发射实验。

美国天体物理学家、太空飞行史研究人员、哈佛大学史密森尼天体物理学中心研究员乔纳森·麦克道尔告诉法新社，中国此次发射的天问一号类似1976年美国成功发射的Viking-1号探测器该探测器成功在火星着陆，他不认为中国目前不会超过美国早在40多年前已经取得的技术成功。