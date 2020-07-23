中国洪讯滔天 官媒充粉饰说萌萌哒罕见挨批

中国多地近期遭受暴雨和洪水天灾之际，官媒新华社旗下微信公众号日前却刻意用拟人化的轻松口吻推送相关报导。此事引起大陆网友挞伐，批判这种将灾难“萌化”（可爱）的作法是媒体之耻。

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据中央社今天报道称，洪灾报导文字装可爱，中国官媒挨批是媒体之耻。微信公众号“典林同学”22日发文说，“不知道从何时开始，我们的媒体，尤其是官方主流媒体，喜欢把包括灾难在内的严肃事件用一种轻松、诙谐、拟人化、甚至‘萌萌哒’的方式呈现出来”，而这种情况近年尤甚。

这篇题为“将灾难萌化是媒体之耻”的文章举例说，新华社官方微信公众号21日关于长江第2号洪水的推送“就很萌萌哒”，其中将洪水拟人化为脾气暴躁、具有破坏性的小孩，自称“三峡水库总不让我出去玩…不过我可算跑出来了”、“如果你们觉得‘1号洪水’比我厉害，那可就错了，偷偷告诉你们，我才刚出门，三峡水库入库流量就快速上涨...”

据“典林同学”说，在中国南方无数人遭遇洪水之苦、而主流媒体却对这场洪灾的深度、广度以及无数个体命运的关注如此匮乏之际，这种萌化的报导方式尤其刺眼；被萌化的灾难背后，可是无尽的血和泪。该文章说，进入自媒体和社群媒体一统天下的时代后，“以标题党、短平快、萌萌哒为特征的‘微信体’成为网络传播的主导语言方式”，并迅速改写了主流媒体的表达风格。

据中央社，该文章表示，追求深度、广度、复杂性、严肃性和逻辑性的表达，在这个时代迅速失去了传播力；取而代之的是能将包括灾难在内的一切都转化为“轻松可爱”之物的弹幕体和“网络萌语”。灾难新闻报导自身变成一场媒体灾难的机率由此也大大增加。

据文章批评，这种一味迎合的表达方式一旦越过界限、甚至到了没底线的时候，应以公共利益和人性价值为底线的媒体就会彻底丧失应有的立场和社会关怀，由此产生的负面效应也将层出不穷，并对媒体自身的公信力和媒体背后公权力正当性造成无法估算的损害。

文章又举一例说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发后，官方中央电视台影片APP直播火神山医院建设工地施工场景时，为了吸引观众，“竟然设置了所谓挖掘机天团打榜功能，并为每台挖掘机、工程设备都起了一个‘萌萌哒’的名字：呕泥酱、叉酱、蓝忘机、多尔衮...”

这篇文章说，对人的生命尊重和敬畏，是现代新闻业最基本的道德核心与正当性基础；但是在凡事皆可萌化者的眼中，没有人，没有生命，没有沉重，只有轻飘飘的娱乐至死，而“任由这种萌化主义大行其道，是媒体的堕落，新闻人的失职”。

据中央社说，新华社微信公众号21日发布的“报告！我是长江2号洪水”这篇争议报导，今天显示已被发布者删除。