中美紧张急剧恶化 都争吵啥?

美中近来在许多议题上吵得不可开交，从新冠肺炎病毒疫情、香港情势到贸易议题，意见严重分歧。美国当局再出新招，下令中国驻休士顿总领事馆72小时内关闭，双边局势再度升温。

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据法新社列出美中紧张急剧恶化，双方争执议题一次看懂的清单。

●新型冠状病毒

新冠肺炎病毒重创全球。自美国总统特朗普（Donald Trump）3月称其为「中国病毒」以来，华府与北京更不断在究责病毒起源议题上言词交锋。中国外交部发言人赵立坚质疑，很可能是美军把病毒带到中国武汉，才引发疫情。

随后，美中两大强权又相互驱逐媒体记者。5月时，中国外交部再度批评美国处理疫情不当，特朗普则反击，都是因为中国缺乏妥善处理疫情的能力，才导致全球许多人因染疫病故。

●窃取疫苗资讯

美国联邦调查局（FBI）5月曾向医疗卫生及科学研究人员示警，由中国在背后操控的骇客企图窃取有关2019冠状病毒疾病治疗方法及疫苗的研究与智慧财产权。7月21日，美国起诉2名中国公民，指控他们对全球数百家公司发动骇客攻击。

●香港议题

中国强行在香港推动「港区国安法」，美国以撤销香港特殊地位作为回应。不仅于此，美国也对危害香港自治的中国官员实施签证限制，并停止出口敏感科技至香港。

●新疆维吾尔族

美国7月初以涉及重大人权侵犯为由，以冻结资产制裁中共新疆党委书记陈全国等4名官员。随后，美国再以侵犯新疆少数民族人权为由，对11家中国企业祭出制裁。

华府表示，超过100万人的维吾尔族及其他少数民族被关在新疆再教育营。北京则坚称，这些设施是职业教育中心。

●贸易战

华府不满庞大的美中贸易逆差，于2018年3月宣布贸易战，对中国采取以牙还牙式的惩罚性关税措施。经过一番你来我往，美中终于在今年1月签署第一阶段的贸易协议，中国承诺2年内扩大采购2000亿美元的产品。

不过，美中关系恶化之际，特朗普本月稍早说，现在没兴趣与中国讨论第2阶段贸易协议。

●华为

美国声称中国电信巨擘华为替北京从事间谍活动，并在新疆设立大型监测设备，违反人权。另外，特朗普政府持续施压盟国禁用华为。

●南海议题

7月2日，美国国防部抨击中国军方在南海的西沙群岛周边进行军事演习。2天后，五角大厦表示，美国2艘航空母舰在南海演习，以「支持自由及开放的印太地区」。

●核武谈判

美国日前邀请中国参加和俄罗斯的军备控制谈判，但遭北京拒绝。

美俄2010年签署「新战略武器裁减条约」，限制两国核弹头数量，条约预定2021年2月到期，特朗普政府坚持中国之后都必须加入核武裁减会谈，但中方一再拒绝。