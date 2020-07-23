习近平或未在北京 中国反制美国休斯敦等拍板?

中国与美国正在上演两国建交以来据知是最为凶险的外交危机，中国驻美国休斯敦总领事馆遭限令72小时闭馆撤员，中国威胁反制，但反制方案迟迟没有对外抛出。相反，中国官方媒体与网络议论纷纷，纷纷要展开报复并更加打疼美国，所指不仅有武汉，更多有香港与上海的美国总领事馆。然而，也有息事宁人放软文章登出。有评论猜测中国反制没有最后定案，是否等待最后拍板不得而知。据中国官方微妙报告，中国国家主席习近平22日抵达东北视察。

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据自由亚洲今天报道称，面对美国强大压力。中方未提具体反制措施。据中国外交部发言人汪文斌表示，美方声称中国驻美外交领事机构从事与身份不符的活动，完全是恶意污衊，至于要求关闭驻休斯敦总领事馆，更严重违反国际法，严重破坏中美关系。针对美方的无理行径，中方必将作出必要反应，维护自身正当权益。

中央社今天引述中国官方媒体消息说，中国国家主席习近平21日下午才在北京主持召开企业家座谈会，并作出“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行”的宣示，22日便前往吉林巡视。

消息没有提及习近平巡视日程安排。

中国官方媒体指习近平在四平发表重要讲话，称中共从八一“南昌起义”到井冈山，从长征、抗战到国共战争、抗美援朝，“我们一定要牢记‘新中国’来之不易”。习近平提到，要让14亿人民、9000多万党员特别是各级领导干部，很好地学习中共党史及“新中国”史。习近平敦促“我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去”。

不过，据中央社说，习近平21日下午才在北京主持召开企业家座谈会，22日便前往吉林巡视，仍未如外界关注般地前往长江、淮河流域巡视洪灾。

中国洪灾在中国大半土地肆虐，网络有习近平未去一线视察灾情的议论与质疑。中国官方媒体罕见发表消息，指习近平五月就提出要重视水灾。但有评论注意到，官方没有提及习近平亲自指挥防汛。

不过，美国突发限令，要求中国72小时关闭驻休斯敦总领事馆，通牒式限期到明天星期五截止。中国该总领事馆内已经开始运作撤馆必要措施，处理销毁重要文件等。国家层面上，中国强硬表示对等反击，但至此并没有措施出台。官方控制的媒体与网络，反而允许施压言论满天飞，这与中国官方应对英国等因香港国安法而有的反制措施迅速推出，形成对照。