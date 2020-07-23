习近平敏感时刻讲话:一定要守住中共创立的伟大事业

在中国面临内外不利环境夹击之际，中共总书记习近平22日在吉林省考察时说，要牢记“新中国”来之不易，“我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述中国官方媒体报道，习近平指：一定要守住中国共产党创立的伟大事业。

该报道说，习近平21日下午才在北京主持召开企业家座谈会，并作出“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行”的宣示，22日便前往吉林巡视，仍未如外界关注般地前往长江、淮河流域巡视洪灾。

中央社综合新华社、中新社消息，习近平是在22日下午前往吉林省四平市，参观国共内战的“四平战役纪念馆”时，作上述表示。官方媒体形容，习近平感慨地说，四平战役只是中共“领导人民进行武装斗争”过程中的一次重大战役。中共从八一“南昌起义”到井冈山，从长征、抗战到国共战争、抗美援朝，“我们一定要牢记‘新中国’来之不易”。习近平提到，要让14亿人民、9000多万党员特别是各级领导干部，很好地学习中共党史及“新中国”史。

根据中国官方媒体说，习近平强调，“创业难，守业更难，我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去”。在参观“四平战役纪念馆”前，习近平在视察四平一个农业示范区时说，中国东北是世界三大黑土区之一，是“黄金玉米带”、“大豆之乡”，黑土高产丰产，同时也面临着土地地力透支的问题。一定要采取有效措施，保护好黑土地这一“耕地中的大熊猫”。