休斯敦关馆 遭起诉解放军现役军人唐娟或仍在另一领馆藏匿

据美国联邦检察官递交的一份法庭文件显示，一名隐瞒在中国一所军医大学真实身分的科研人员，在今年6月20日因签证欺诈问题接受联邦调查局面谈后，躲入了中国驻旧金山的总领事馆。据世界日报称，根据联调局的评估，她目前仍留在那里。

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据世界日报昨夜今晨报道称，美国联邦法庭文件披露：被起诉解放女军医，躲入中驻旧金山领馆。而美国联邦法院的文件显示，身着两款解放军装的唐娟，的确是中国解放军现役军人。

据这份7月20日在加州北区联邦法庭提交的文件说，这名叫唐娟(Juan Tang，译音)的科研人员，以J-1访问学者签证在戴维斯加大从事研究工作，她在申请签证时未披露她与中国人民解放军的关系，但调查发现她为空军军医大学工作，是现役军人。法庭文件显示，联调局获得搜查令后，在6月20日搜查她的家，发现她与解放军有关系的证据。联调局还在当天对她问话。唐娟在6月26日被控签证欺诈。

该报道引述检察官说，唐娟在被搜查和问话之后的某一天，进入了中国驻旧金山领事馆，根据联调局的评估，她目前仍留在那里。

这份法庭文件与另一名与中国军方有联系的签证欺诈案被告宋辰(Chen Song)有关；宋辰在史丹福大学做J-1访问学者，联邦检察官指控她隐瞒了与解放军空军总医院和第四军医大学的现有关系。宋辰上周末被捕；她的律师请求法院批准保释，检方在这份提议羁押被告的文件中，提到了解放军科研人员隐瞒真实身分的其它类似案件，包括唐娟案。Axios新闻网站7月22日最早注意到了法庭文件中提到的唐娟躲入中国领事馆案。

据该报道称，这起案例曝光正值美国关闭中国驻休斯顿领事馆之际，关闭领馆是美中紧张关系的重大升级。