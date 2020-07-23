休斯敦外交战 惊传或引军事战前奏

针对中方是否会要求美国关闭驻中国使领馆，中国外交部发言人汪文斌今天在记者会上对此并未松口，中国会如何报复美方尚不得而知。一些学者专家忧心，中美外交战有可能是军事战的前奏。据中国专家说，特朗普政府为了赢得选举，什么事情都能做得出来，“与中国斗争，就是为了转移美国社会的视线。因此我们很难排除美国不会对中国发动军事冲突。”

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道，关不关闭美领馆中国不松口，外交战走向引关注。美国政府21日限令中国驻美国休士顿总领馆在72小时内关闭，有外媒消息称，中国也可能要求美国关闭其驻成都和香港总领馆。据中国日报说，汪文斌今天在外交部例行记者会上回应上述提问时未予证实或否认，仅表示，“针对美方的无理行径，中方必将采取必要的措施，维护自身的正当权益”。

一些中国学者或媒体评论，将美方行动与美国即将举行总统大选挂钩。

据该报道，环球网今天刊文引述美媒报导，指有白宫官员私底下将美国政府此举概括成“策略”，也就是对北京强硬，以支撑特朗普不断下滑的民调支持率。根据微信公众号“人大重阳”，中国人民大学重阳金融研究院执行长王文今天接受俄罗斯电台采访时说，他认为未来3个月，在美国大选前，是中美关系的高危险期，“特朗普（川普）的选举策略之一，就是不断地激怒中国”。据王文说，特朗普政府为了赢得选举，什么事情都能做得出来，“与中国斗争，就是为了转移美国社会的视线。因此我们很难排除美国不会对中国发动军事冲突。”

浙大外语学院教师、曾任新华社国际观察与评论编辑室主任的马晓霖，今天则在其微信公众号“浙外马晓霖”表示，中美关系恶化确实有大选因素，但是，美国一系列出人意料的动作表明未来半年情势十分危急。据马骁霖认为，休士顿总领馆事件肯定是美国一盘大棋中的关键一步，也就是以突袭方式引爆外交官驱逐战并使对立升级。“问题在于，美方已做好相关准备，而中方也许还在期待双边关系止冷转暖。”

中央社说，马骁霖并引述海外华人观察家表示，外交战只是前奏的一部分，到今年9月，美国可能依据南海仲裁结果，动用派往南海的航舰“行使职能”，中国“也许真要‘丢掉幻想准备战斗’，或认真思考，精巧设计以便阻止中美关系坠入悬崖”。