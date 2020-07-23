休斯敦燃战火? 美国威胁关闭更多中国领事馆 特朗普追问中国领馆烧什么文件

美国限中国72小时内关闭其驻休斯顿总领馆，指控中国从事间谍活动，此举标志着中美关系急剧恶化。正当中国显示选择如何报复美国此举之际，美国总统特朗普却强硬威胁，美国会关闭更多的中国领事馆。特朗普说，“我们认为被我们关闭的领事馆发生火警，”特朗普表示。“我猜他们正在焚烧文件或纸张，我想知道这是怎么回事。”

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据路透社报道，特朗普称关闭更多中国在美领事馆的“可能性一直存在”。

美国国务院周三表示，关闭中国驻休斯顿总领馆是为了“保护美国知识产权(IP)和美国人的私人信息。而特朗普总统在记者会上回覆提问时表示，关闭更多中国驻美领事馆“一直是可能的”。特朗普说，“我们认为被我们关闭的领事馆发生火警，”特朗普表示。“我猜他们正在焚烧文件或纸张，我想知道这是怎么回事。”

中国驻休斯顿总领馆隔夜冒出黑烟，消防员赶到那里。两名美国政府官员表示，他们得到的消息是那里在焚烧一些文件。

中国外交部发言人汪文斌表示，该领事馆在正常运作。中国外交部表示，美方周二突然要求中方关闭驻休斯顿总领馆，是美对华采取的“前所未有的升级行动”。

中国驻美国大使馆也发布声明称，美方突然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，是对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方对此强烈谴责、坚决反对。

中国外交部发言人华春莹在推特发文称，由于美国政府抹黑和煽动仇视，中国驻华盛顿大使馆已收到“炸弹和死亡威胁”。据华春莹说，美国应撤销其错误决定，中国必将采取坚决措施应对。

据路透社说，一名直接了解情况的消息人士周三表示，中国正在考虑关闭美国驻武汉总领事馆，回应美国下令关闭中国驻休斯顿总领馆的做法。

驻美中国专家表示，北京方面也可能选择以香港、上海或广州等更重要的领事馆为目标，而这可能不利于美国企业。

近期刚卸下美国国家情报机构代理总监职务的Richard Grenell认为，美国可能关闭科技重镇旧金山的中国领事馆。

特朗普在11月总统大选前关闭休斯顿的中国总领事馆的举动。特朗普和他的民主党竞选对手拜登都寻求对中国展现强硬姿态。

据路透社称，美国和中国围绕新冠疫情、华为、南海和香港问题上的摩擦，导致两国关系今年急剧恶化。

布鲁金斯学会东亚问题专家Jonathan Pollack表示，他想不出美国和中国在1979年全面恢复外交关系以来，有哪个事件可与此次关闭休斯顿总领馆相提并论。