休斯敦羞辱 北京回击或研究如何更打疼美国

美国周三突然下令关闭中国驻侯斯顿总领事馆，引爆新一轮中美外交风暴，甚至被指冲突可能螺旋式上升。路透社报道，中国正在考虑关闭美国驻湖北武汉总领事馆，以作报复。不过，一向反映中共鹰派言论的《环球时报》总编辑胡锡进则指，路透社有关报道“八成是错”，并指北京要以牙还牙，必定在一个让美方感到更痛的地方下手，因此极有可能选择关闭地位等同驻京大使馆级数的美国驻港澳总领事馆，或将馆内逾半人员驱逐离港。

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据苹果日报今天就美关华领馆事件报道称，扬言北京报复必令美更痛，胡锡进：关闭美驻港澳总领事馆。该报指胡锡进今早在个人微博发表长文，谈及北京会如何就美国关闭中国驻侯斯顿总领事馆，作出报复。他直言，路透社指中国正在考虑关闭美国驻武汉总领馆的报道“八成是错了”，并认为这是美国一厢情愿的想法，“美方看来挺希望中方拿它的武汉总领馆开刀‘扯平’的，因为那样美方的损失最小。”

据胡锡进形容，美方突然通知要中国关闭驻侯斯顿总领事馆的做法“极其无礼”。他指，中方一旦选择作出报复，极有可能跳出美方的“默认战场”，在一个让美方感到更痛的地方下手，“也就是说，美方让中国多麻烦，中国就可能让它也多麻烦”。

据胡锡进续称，中国在美国加上侯斯顿，一共有五个总领事馆，美国在中国加上香港的则有六个，而且美国在香港的总领事馆至少有一千几百人，甚至传加上雇员有几千人。“要这么多人干嘛？明摆着就是个情报中心。中国反制的方法实际上挺多的，比如一旦对它的港澳总领馆下手，即使不关闭它，把它的人数砍掉一大半，只给它留一两百人，也会让华盛顿痛得不得了。”

据该报道说，不过，北京要关闭美国驻香港及澳门总领事馆，并非易事。2018年8月，有“股坛长毛”之的独立股评人David Webb曾揭发，港府与美国曾在1999年10月签订地契修订协议，将位于香港中环花园道26号的美国驻香港及澳门总领事馆的用地批租期，由原来的“75年+75年”模式，改为让美方以4,400万港元购入地皮永久业权（freehold），延长地契年期至总共999年，于2949年才到期。换言之，美国驻香港及澳门总领事馆，属于美国政府所拥有的私有财产。

报道称，事实上，美国政府在香港拥有多处物业。早前便有报道称，美国政府已委托美资地产中介公司“世邦魏理仕”，放售港岛寿臣山寿山村道37号的6座领事馆人员宿舍，市场料估值过百亿港元。

苹果日报指，公开资料显示，美国驻香港及澳门总领事馆，是美国驻中国境内的7座使领馆之一，但该馆过去一直独立运作，并不隶属于美国驻华大使馆。有指，美国驻香港及澳门总领事馆地位特殊，级数甚至等同于美国驻北京大馆，同时也是编制规模最大的美国驻外使领馆之一，传闻有上千名工作人员。美国中央情报局前特工斯诺登（Edward Snowden）曾踢爆，美国驻港澳总领事馆内设有美国中央情报局分站，并由美国海军陆战队使馆警衞队把守。