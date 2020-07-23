北京报复英国 传拿英超开刀

中国央视传已停播英格兰超级足球联赛（英超）赛事，英超今年球季剩余比赛将不再转播。外界认为，这与英中之间因“港区国安法”衍生的引渡条约及BNO资格等有关。英国决定抛弃华为也为与中国关系恶化起到推助作用。

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据中央社今天报道，英中关系紧张，中国央视停止英超赛事转播。报道引述外媒消息，指知情人士透露，中国央视已停播英格兰超级足球联赛（英超）赛事，英超今年球季剩余比赛将不再转播。外界同时直指，央视停止转播英超赛事的作法，和2019年停播美国NBA赛事如出一辙，都是将外交争端引入体育领域的行径。

据南方网引述美国媒体及其他外媒报导，不愿具名的知情人士透露，央视这一作法已自22日执行，当天由英超利物浦队（Liverpool）对战切尔西队（Chelsea）的比赛，就没有依计划播出。

英超今年赛季目前只剩下最后一轮比赛，依赛程将于周末展开。根据中国媒体及体育评论员查询，在央视官网的体育频道播出时间表中，25、26日都没有看到英超的任何赛事。据凤凰网稍早报导，原定21日在央视体育APP直播的2场英超赛事就已被停播，引起不少中国境内的英超球迷哗然，但也立即被联想到与英中关系陷入紧张有关。

该报道称，由于中国制订并在香港实施“港区国安法”，英国日前宣布暂停与香港之间的引渡条约；22日更宣布，将自2021年1月起，为香港近300万英国国民海外护照（BNO）持有者开通英国入籍通道，为港人入籍英国提供极大便利。此外，英国14日还宣布禁止中国电信设备巨擘华为参与英国的5G建设。

中央社说，这些举动已引起中国不满。中国外交部发言人汪文斌今天回应，中国将考虑不承认BNO作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。