印度急购法国导弹 传专门对付中国边境解放军地面掩体

为对付中国部队在东拉达克建造的掩体与建筑，印度总理莫迪已动用紧急权力，批准军方向法国紧急采购一批可对付掩体的导弹，将可进一步提高飙风战机的对地攻击能力。据消息说，鉴于印度空军的紧急需求，法国政府在接获印度要求后，将从供应其他客户的现有𨱍头飞弹中，抽出所需的数量交付给印度。

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据中央社今天引述印度媒体报道，印度紧急向法采购飞弹，专攻中国地面掩体。印度亚洲新闻国际通讯社（ANI）及印度斯坦时报（Hindustan Times）均指，莫迪批准军方向法国采购一批简称“𨱍头”（HAMMER，Highly Agile Modular Extended Range，高敏捷模组化延长距离）的中程空对地导弹，这款飞弹可对付任何地面掩体和建筑。

据消息来源指出，飙风战机（Rafale）配备这款飞弹后，将有效提升对地攻击能力，使印度有能力包括东拉达克山区在内的任何地形，摧毁掩体或掩蔽所等建筑。

该消息说，鉴于印度空军的紧急需求，法国政府在接获印度要求后，将从供应其他客户的现有𨱍头飞弹中，抽出所需的数量交付给印度。𨱍头导弹是法国最初为空军和海军设计制造，射程60到70公里，将赋予飙风战机摧毁任何地面目标的能力。

印度军方稍早宣布，印度向法国采购的首批5架飙风战机将于29日从法国飞抵印度；消息人士透露，印度向法国采购的法制SCALP巡弋飞弹和流星（Meteor）中程空对空飞弹等先进武器，将在飙风战机抵达前交付给印度。

该报道称，在印度空军取得飙风战机且配备SCALP巡弋飞弹、流星飞弹和“𨱍头”空对地飞弹后，面对巴基斯坦和中国现有的各型战机，都将取得空中优势。

据中央社指，印度与中国部队5月初在拉达克东部对峙迄今仍无法解决，双方于6月15日晚又在加万谷（Galwan Valley）爆发暴力对峙，导致印度20名军人死亡。虽经外交和军事谈判，双方完成第一阶段对峙热点部队后撤行动，但在拉达克东部班公错湖（Pangong Tso Lake）德普桑（Depsang）平原等地的第二阶段撤军陷入僵局。

该报道称，印度军方消息人士说，中国拒绝从班公错湖第4指撤军，并在当地兴建掩体等临时军事建筑，且驻扎约4万名军力，还配备防空系统、运兵装甲车和远程火炮等重型武器支援。