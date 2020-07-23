向谁加压? 中国学者一片中国吞休斯敦羞辱之声

对于美国下令中方72小时内关闭驻休士顿总领事馆一事，有中国学者表示，国家间因为战争或外交冲突，绕过大使馆而关闭领事馆是一条“潜规则”，但限72小时搬离，“带有羞辱性质”。据有专家称，中国也不排除会关闭美国驻香港总领事馆，这将有利于香港的稳定，因为去年香港的“暴力事件”中，美领馆的工作人员扮演了一些角色。也有专家警告，采取反制措施时，美国有人想让中美脱钩，甚至是爆发军事冲突。中国现在应该做的是避免走入新冷战，争取美国之外其他国家的理解，理性有利于中国争取发展的时间。

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据中央社今天报道称，美国关闭休士顿领馆，中国学者指：带有羞辱性质。

美国突然的外交大动作，引起许多猜测，中国内部也议论纷纷。官媒环球时报旗下新媒体“补壹刀”22日引述复旦大学教授张家栋说，国家间因为战争、外交冲突等，绕过大使馆、关闭领事馆是一条潜规则，但一般情况下不会给出72小时内这样极短的时间限制，这么短的时限带有羞辱性质。俄国2018年3月间使用神经毒剂，企图暗杀曾为双面间谍的英国公民斯克里帕尔（Sergei Skripal）以及他的女儿。当时美国驱逐48名俄外交官和12名俄驻联合国使团工作人员，并且关闭俄罗斯驻西雅图总领事馆。但当时美国给俄罗斯外交人员近一个月的缓冲时间。

环球时报则访问多名中国学者专家，以Q＆A（问与答）的形式呈现几个中国关注的问题。报导中，多数中国专家认为这代表美方想要将对抗升级。

针对美国为何突然关闭领事馆，中国社科院美国问题专家吕祥认为，美国政府是想用这种突然的举动打中国一个措手不及，是美国政府内部的鹰派促成了美国今次举动。而针对关闭领事馆和“驱逐”的异同，吕祥与复旦大学美国研究中心副主任信强都认为，突然要求他国总领事馆在很短时间内关闭是非常无礼的行径，性质无异于“驱逐出境”。

不过，中国政法大学教授马呈元认为，断绝外交关系的情况应该是不会出现的，因为这是最极端的情形。

据该报道说，环时第3个问题质疑美方触犯国际公约。报导引述武汉大学国际法研究所副研究员彭芩萱表示，美方未经双边协商、单方面要求中方关闭驻休士顿总领馆的行为，不符合美国宪法第6条第2款及“维也纳领事关系公约”。

至于关闭驻休士顿总领事馆会对中国外交工作造成哪些实际影响，吕祥指出，72小时关闭领事馆的难度特别大，休士顿是德州最大的城市，关闭领事馆对于当地的华人华侨来说影响会很大，也会影响中美在这一地区的经贸人员往来等活动。

第4个问题是，美方此举将对中美关系造成怎样的后果。信强表示，“美国的举动是中美关系史上前所未有的，表明双边对抗已严重升级”。吕祥则说，在没有任何征兆的前提下要求一个国家的使馆限时关闭，“这在外交史上和中美关系史上是史无前例的”，也会给中美关系带来建交以来最大的考验。

中国人民大学国际关系学院副院长、美国问题专家金灿荣更称，此事的性质就是政治对抗升级，是非常严重的事件，“美国政府内部有一些人已经铁了心要跟中国搞‘新冷战’，甚至不惜发动一场战争”，要打掉中国气势，延缓中国发展。

在谈到中方接下来的反制措施时，马呈元认为，中方最有可能采取的行动就是相应减少一个美国驻华的总领事馆。信强更指名称，中国也不排除会关闭美国驻香港总领事馆，这将有利于香港的稳定，因为去年香港的“暴力事件”中，美领馆的工作人员扮演了一些角色。不过，在中国内部热烈讨论反制措施时，“补壹刀”引述一名研究中美问题、不愿具名的专家表示，美国有人想让中美脱钩，甚至是爆发军事冲突。中国现在应该做的是避免走入新冷战，争取美国之外其他国家的理解，理性有利于中国争取发展的时间。

据中央社说，驻休士顿总领馆是中国在美国的5个总领馆之一，另外4个分设于纽约、洛杉矶、旧金山和芝加哥。驻休士顿总领馆为中国在美国南部地区的官方代表机构，也是中国在美最早设立的两间总领馆之一，另一间为驻旧金山总领馆。