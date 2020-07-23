因批习获罪? 任志强被指贪污遭开除党籍移送法办

中共北京市纪委监委今天晚间发布，曾发文批判中共总书记习近平的退休地产商任志强，被开除党籍、移送检察机关审查起诉。调查指他“在重大原则问题上不同党中央保持一致”，涉嫌贪污等犯罪。

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据中央社今天报道，批判习近平，任志强被指贪污遭开除党籍移送法办。根据北京市纪委监委网站消息，北京市西城区纪委区监委日前对北京市华远集团前党委副书记、董事长任志强涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查。调查指任志强“在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对‘四项基本原则’的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实”，对抗组织审查。

中央社说，“四项基本原则”指：坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持中国共产党的领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想。

调查又称任志强违反中央八项规定精神；在组织谈话时，不如实说明问题；违规使用公款报销应由个人支付的费用，长期无偿使用社会商人提供的办公场所及住房，透过关联企业违规从事营利活动获取巨额利益；不正确履行职责给国有资产造成重大损失；“家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财”。据调查指出，任志强严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪。

根据有关规定，经西城区纪委常委会会议研究，决定给予任志强开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

据中央社说，任志强因敢言而有“任大砲”之称。3月上旬，任志强以“不署名、不点名”方式，借由2月23日习近平出席、17万人线上参加的“新冠（武汉）肺炎疫情防控和经济发展工作部署会议”发表文章，暗批习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”，且丝毫也不掩饰“谁不让我当皇帝，就让你灭亡”的决心。由于文章提及4年前2月的批判“央视姓党”却反遭官方批判一事，外界立即联想到文章应出自任志强之手。事后并传出，任志强此文本来只是给为数不多的友人传阅，不料却被披露，导致这一结果。