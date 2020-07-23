国民党高雄市长候选人论文抄袭案伤深 民进党穷追不舍

国民党高雄市长补选参选人李眉蓁涉论文抄袭，国民党主席江启臣今天亲自致电李眉蓁，力劝公开道歉、放弃学位，为争议止血，李眉蓁也照此对外表态，党内人士认为，伤害虽已造成，但不至于让基本盘崩盘。不过民进党参选人陈其迈今天向国民党主席江启臣喊话，指江启臣是政治学教授，对论文真伪有判断能力，吁调查真相。

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据中央社今天报道称，高雄市长补选8月15日投票，国民党风波不断，先是提名人选引发地方反弹、能否保住高雄市议长宝座仍有变量，又爆发李眉蓁论文涉抄袭，在在影响选情。

据该报道，李眉蓁论文涉抄袭争议，国民党中央一开始定调低调、冷处理，原以为只是政治操作，但后来周刊揭露论文抄袭的篇幅多，党中央才意识到问题的严重性。李眉蓁第一时间出面召开记者会说明但却快闪，更扯已故议长许昆源、总统蔡英文等，让党内直摇头，不知该如何为她辩护；党副秘书长李彦秀今天受访时也表示，李眉蓁第一时间的回应不是非常好。

党中央与竞选总部联系后，李眉蓁昨天下午先是松口，对中山大学造成困扰感到抱歉；但此道歉并非针对论文抄袭。

党内有人将矛头指向党主席江启臣、党秘书长李乾龙，质疑为何在提名前没有掌握这些资讯；民进党也一再质疑曾任教授的江启臣，是否能容许论文抄袭。

国民党昨天下午到彰化召开行动中常会，李乾龙私下跟江启臣说，论文抄袭案“不受控了”，这一席话也意外被电子媒体录了下来。

据该报道指，为让争议止血，江启臣今天亲自致电李眉蓁，力劝公开道歉、主动放弃学位，虽然李眉蓁竞选团队对于是否应该道歉有两派立场，不过最终李眉蓁开记者会，宣布主动放弃学位。

避谈此议题两天的江启臣，在李眉蓁今天召开记者会后，随即在脸书发文表示，他无法接受学术抄袭，支持李眉蓁勇敢面对错误。地方人士为江启臣缓颊说，虽然党中央对于此事需要概括承受，若参选人没有主动揭露，党事先也很难预料到这样的情况，既然遇到了，就赶快止血。

不过，针对李眉蓁论文涉抄袭，民进党参选人陈其迈今天向国民党主席江启臣喊话，指江启臣是政治学教授，对论文真伪有判断能力，吁调查真相。

陈其迈凤山后援总会在和乐宴会馆举行，陈其迈于出席活动前受访有关李眉蓁宣布放弃硕士学位一事做上述回应，并呼吁身为政治学教授的江启臣调查论文真伪的真相。

媒体提问，李眉蓁宣布放弃硕士学位声明后，江启臣仍挺她肯定勇于承认错误，不过有人却质疑是国民党在断尾求生。

据陈其迈表示，李眉蓁是国民党提名，国民党要负责任，也应该调查论文的真伪；江启臣是政治学教授，有判断论文真伪的能力，吁国民党调查真相。

民进党市议员质疑李眉蓁放弃硕士学位是国民党断尾求生的作法，不过民众党认为国民党诚信受损，质疑李眉蓁是否还适任高雄市长参选人，陈其迈说，从政治人物要为自己的决定负责。媒体再提问李眉蓁是否该请辞市议员，陈其迈表示，辞不辞是她要自己做决定并对选民负责。