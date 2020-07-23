法国或在2028年前逐步禁用华为

法国当局传已告知计划购买华为5G设备的电信运营商，设备牌照到期后，将无法更新，此举实际上是将华为设备逐步排除出移动网络。

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据路透社报道，法国给华为5G设备设限，实际欲在2028年前逐步禁用。该报道称引述 三位知情人士称，法国当局已告知计划购买华为5G设备的电信运营商，设备牌照到期后，将无法更新，此举实际上是将华为设备逐步排除出移动网络。

与欧洲其他国家一样，法国正在为其下一代5G移动市场打基础，而此时两个全球超级大国之间的地缘政治风暴愈演愈烈。美国表示，华为的设备可能被中国政府用于间谍活动，并已向其盟友施压，要求禁用该企业设备。华为和北京方面均否认了这一指控。

该报道引述法国网络安全机构国家网络安全局(ANSSI)本月表示，将允许运营商使用包括华为在内的设备，目前的牌照期限为三到八年。但该机构补充称，正在敦促目前没有使用华为设备的电信公司不要换成华为设备。每个运营商都必须申请数十个设备牌照，才能覆盖全国不同地区。据消息人士称，ANSSI已经告知运营商针对大城市的大多数牌照决定。他们表示，华为设备的大部分授权期限为三到五年，而欧洲竞争对手爱立信或诺基亚的设备大多获得了八年的授权。

路透社说，无论是ANSSI还是相关企业，都尚未公开上述决定。

消息人士补充称，法国当局在近几个月的非正式谈话中也告诉运营商，华为设备牌照到期后将不会更新，但这些话并未出现在正式文件中。ANSSI也拒绝置评。

负责监管5G设备牌照的总理办公室发言人表示，ANSSI正在法律框架内与运营商合作，并补充称，目前发放的任何牌照都不会影响未来它们是会被更新还是被吊销。

华为拒绝置评。

据路透社，不过，据消息人士透露，鉴于牌照的时间框架很短，这些限制实际上相当于在2028年之前将华为设备从法国的5G网络中逐步移除。鉴于此事的敏感性，消息人士拒绝透露姓名。据消息人士称，法国运营商在某些情况下仍可能设法为华为设备获得八年授权，并仍可以在这段时间内使用这些设备。但他们补充表示，即使这样也意味着最终要拆除所有华为设备。而其中一位消息人士表示，电信运营商很难承担投资华为设备的风险，因为像5G这样的新移动技术至少需要八年时间才能带来投资回报。这位知情人士补充说：“三年的期限就相当于禁用。”