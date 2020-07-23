澳舰队与中国海军传南海一度对峙

澳大利亚广播公司今天星期四（2020年7月23日）报道，一支由五艘军舰组成的澳大利亚皇家海军舰队在前往菲律宾海与美国和日本舰队会合举行联合军演途中遭遇中国海军。报道引述的军方消息人士没有透露与中国军舰对峙的具体海域，但证实澳大利亚这支舰队穿过了斯普拉特利群岛附近海域，也就是中国所说的南沙群岛。

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据美国之音今天报道说，澳大利亚舰队南中国海遭遇中国海军，双方一度对峙。消息说，澳大利亚军舰加入美国和日本军舰在菲律宾海举行联合军演。

该报道称，澳大利亚一支舰队上星期在南中国海航行时遭遇中国军舰近距离对峙。据信，当时澳方军舰并没有进入中国自称拥有主权岛屿的12海里内。

北京声称对包括这一海域在内的几乎整个南中国海拥有主权，在过去几年中迅速建造岛屿、实施军事化，并因此受到包括美国和澳大利亚在内的太平洋地区国家的抨击。星期三，美国国防部长埃斯珀在一个活动中说，中国这些行动完全不符合国际法，美军将继续维护印太地区、特别是南中国海的航行自由，并敦促各国都能帮助反制中国的行为。

据该报道，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison) 7月16日表示，澳大利亚将继续强力支持在南中国海的航行自由。在当天的媒体简报会上，当他被问到是否支持美国的南中国海立场时，莫里森表示，“澳大利亚将采取跟美国非常一致的立场”。澳大利亚国防部发言人就皇家海军舰队这个星期与美日舰队在菲律宾海举行联合军事演习时说：“澳大利亚致力于一个安全、开放、繁荣和有适应力的印太地区。我们一贯会与地区伙伴一道应对大家共同面对的安全挑战。”

美国之音说，去年，澳大利亚海军在南中国海的另一次类似的航行中被中国军队紧密跟踪。