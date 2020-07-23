福布斯：香港是一场灾难是时候炒CEO习近平鱿鱼了

史蒂文斯理工学院（Stevens Institue of Technology）量化金融学教授卡尔宏（George Calhoun）在福布斯杂志（Forbes）撰文，首先将未来的世界有如下的描绘：2021年3月CNN报道，中国邀请澳洲一支医疗团到武汉协助寻找新冠状病毒的源头，此前美中两国全面达成共同生产疫苗的协议；美国总统拜登宣布美国将撤销所有对华为的指控，以换取两国的科技全面共享，而华为的CFO孟晚舟为华为首日在纳斯达克上市敲钟，华为股价当天上升15%；北京同时宣布全面撤回港区国安法，恒生指数飙升22%，刺激全球股市上扬。中国已为获邀加入G7组织而作出准备..........。

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文章指出，情况本来可以有如此的不一样。

港区国安法实施后，香港的国际金融中心地位能否维持备受关注。卡尔宏撰文指出，该对人民币国际化起关键作用，亦是外资投资内地主要渠道，直言中国对港的打压及误判将酿成金融灾难，又指中国主席习近平假如是企业行政总裁（CEO），将会被辞退。

卡尔宏的文章从上述的美好的描绘带读者返回现实的社会，他说，中国过往数十年一直试图推展两手战略（Double Strategy），包括致力成为超级大国，另一方面尝试建立现代经济及金融体制。中国于80至90年代展开改革开放时采取谨慎外交政策，促使中国成为“世界工厂”及经济急速发展，美国领袖过去仍不视中国具威胁性并乐意支持中国崛起，亦相信中国的民主会改善，最终如西方国家般文明开放。

但卡氏指出，西方一切愿景随国家主席习近平2012年上台后而改变。习近平在地缘政治上采取更进取态度，忽略对经济发展的影响，包括以笨拙手法处理华为事件、澳洲倡议独立调查武汉肺炎源头后对澳洲实施征收反倾销税、以及与印度近日的边境纷争等，对中国经济发展的阻碍日渐浮现。

文章认为，中国对香港法治及经济的打压犯下近10年来最严重的错误。他指，香港是全球第三大国际金融中心，是有赖各地对港监管机构及公平制度的信任，亦是香港多年内赖以成功的基石，但习近平对港的误判将令外资不再信任香港这个无价宝，亦为中国带来现在及长远的经济负面影响。中国过份的侵犯人权不但促成美国民主、共和两党共同对抗中国，也让西方国家联合对抗中国，并视中国为“世界上的邪恶力量”（malign force in the world），但习近平看似无视西方国家所带来的政治成本。

文章进一步指出，香港处理逾70%人民币国际交易，亦是资金进出中国的一大途径，逾60%外资经香港投资内地，本港是人民币最终能否成为如美元欧罗等主要货币的关键，而中国明显希望人民币成为美元以外通用货币，但目前内银的国际融资业务仍以美元结算，香港如“中国的命脉”（China’s lifeline），破坏本港金融体系或将令人民币贬值，并会威胁港元价值，甚至出现灭绝（extinction）。

自1997年后，内地企业透过在港首次公开招股，集资逾3,500亿美元（约2.73万亿港元），香港对内地企业来说非常重要，而中国近年提倡的“一带一路”亦以美元结算，若中国全面操控香港的话，或将为内地金融业带来严重负面影响。

文章指，习近平不理解金融运作；在国际间取得利益，必须受人尊重及互相制衡等，若中国是间企业，习近平作为CEO不断犯错，董事会或已一早辞退。

文章最后指出，资讯流通是金融业最重要的一环，香港拥有新闻自由，是外国企业选址于此原因，亦无忧虑受大陆的新闻及言论自由限制，但近期有美国媒体记者不获签证留港反映中国正收紧新闻自由。Calhoun认为即使习近平退位，香港所受的所有破坏已不能挽回，当香港经历两个世纪才建立的“金融魔法”一旦消失，这是不能逆转的，形容非常可惜，或者未来只能在新加坡寻回这些价值。