蓬佩奥今发对华政策讲话 多猜新冷战硬立场檄文

美国国务卿蓬佩奥预计在当地时间周四（23日）在加州发表有关美中关系的演讲，这次以《共产党中国与自由世界的未来》的演讲将在美国前总统尼克森纪念博物馆举行，这次演讲被视为特朗普政府促请全世界及美国社会重新评估对中国大陆关系的关键性活动。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道称，新冷战檄文，美国务卿将发表全面对陆关系政策演讲。

蓬佩奥演讲选择的地点极具讽刺性。美前总统尼克松正是结束美中全面对抗与冷战关系的最重要人物，尼克松推动了美国与中共于1979年建立全面外交关系，大幅改变当时的冷战格局。在上世纪90年代美苏之间的冷战结束后的30年内，中国大陆国力快速成长，蓬佩奥及特朗普政府在纪念前总统尼克松的博物馆内，再次把美国与中国大陆的关系推向“新冷战”状态，历史的转折变化将令许多人感到意外。

该报道引述《美国之音》说，蓬佩奥周三访问丹麦时表示，“我们正在就中国共产党如何表现制定出明确的预期要求。当他们没有做到时，我们将采取行动，保护美国人民，保护我们的安全，我们的国家安全，并保护我们的经济和就业。”

美国常务副国务卿比根(Stephen Biegun)星期三（7月22日）在参议院外交关系委员会表示，特朗普政府采取关闭大陆休斯顿总领事馆等果断措施，是为了对抗中国大陆对美国的挑战，包括大陆针对美国公司的商业间谍活动和智慧财产权盗窃，以及利用美国的学术自由环境和对留学生的欢迎态度，窃取美国大学的敏感技术和研究。

美司法部长巴尔上周发表演讲时指出，美中几十年来形成了盘根错节的经贸关系后，美国人需要重新评估与共产中国的关系。为了未来的自由与繁荣，美国私营企业与政府部门必须合作抵抗中共抢占世界经济制高点的努力，并抵抗中共的“腐败和独裁统治”。他在这次演说中也透露蓬佩奥将就大陆对美国和整个自由世界的威胁发表总结性演讲。

该报道说，蓬佩奥的演讲预计在美国西岸时间下午1点40分(台北时间7月24日AM 04:40)开始，美国国务院会有网上直播(www.state.gov)。