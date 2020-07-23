蓬佩奥：中国收买世卫总干事谭德塞 世卫反驳

美国国务卿蓬佩奥在访问伦敦期间告诉英国国会议员，世界卫生组织总干事谭德塞早已被中国“收买”。法新社日内瓦消息，针对美国国务卿蓬佩奥在英国所说的中国收买世卫总干事谭德赛，世卫组织23日反驳道，蓬佩奥的言辞不属实、是不能令人接受的。

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根据英国《泰晤士报》和《每日电讯报》报道，蓬佩奥21日在伦敦私下会见议员时猛烈抨击世卫组织。蓬佩奥曾表示，有可靠情资显示，中国与谭德塞达成一项协议，以助他当上世卫总干事；这项协议也影响世卫决策，导致新冠病毒疫情期间有许多英国人丧命。

这三名参与会议的消息人士指出，蓬佩奥告诉他们，他认为中国收买了世卫总干事，但并未提供进一步细节，仅说有情资能支持他的说法。

仍根据法新社日内瓦消息报道，世卫组织流行病学专家玛丽亚·范·克霍夫（Maria van Kerkhove）对法新社记者表示，作为美国人，我从来没有为成为这个组织的成员而感到自豪。她还表示，我亲眼目睹了谭德塞博士所做的工作以及我们的团队在全球范围内正在做的事情。

中国驻伦敦大使馆和中国国务院未回复电邮置评请求。世卫则否认“毫无根据的指控”。《泰晤士报》和《每日电讯报》等英媒是21日率先揭露相关报道。

彭博社指出，蓬佩奥的指控象征特朗普政府大幅升高对世卫和中国因应疫情的批评力道。美国官员曾说，世卫让疫情一发不可收拾，总统特朗普也说过，世卫与中国走得太近。

英国保守党议员史密斯在出席21日会议后隔天证实蓬佩奥曾说，中国在2017年5月影响世卫秘书长选举，谭德塞因而胜出。