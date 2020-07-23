蓬佩奥：印度有机会将供应链从中国转移走

美中关系低迷，美国国务卿蓬佩奥22日大力拉拢印太地区内人口最大的民主国家印度，鼓励新德里减少在电讯和医疗供应方面对中国的依赖。蓬佩奥还邀请了印度总理莫迪参加下一届七国集团峰会。

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蓬佩奥在美印工商理事会举办的“印度思想峰会”网络会议上表示，印度有机会将供应链从中国转移走，减少在电讯和医疗用品等领域对中国公司的依赖。

蓬佩奥表示：“我很高兴地报告，印度是美国一位冒起中的国防及安全伙伴，在印太地区以至全球范围皆然。”“印度处于目前的地位，是因为它赢得了世界上许多国家的信任，包括美国。”

中印边境6月发生严重冲突，造成20名印度士兵丧生，中印关系亦跌至谷底。印度国内各方呼吁与包括美国及日本在内的盟友建立更紧密的安全关系。

蓬佩奥指责中国挑起了中印冲突，他说：“解放军最近发起的冲突只是中共不可接受行为的最新例证。”北京方面则指责是印度军方“越界”及袭击中方人员。

印度最近禁止了数十款中国应用，包括颇受欢迎的视频应用TikTok。在允许中国电信公司华为参与5G网络的试验后，印度尚未就华为做出决定。

蓬佩奥表示：“我特别赞扬印度最近决定禁止包括TikTok在内的59种中国移动应用程式，这些应用程式对印度人民构成了严重的安全风险。”

另外，印度是世界上主要的仿制药供应国，其药品对中国原材料的依赖程度接近七成。印度驻美国大使桑杜（Taranjit Singh Sandhu）表示，新德里对美国公司在印度建厂持开放态度。