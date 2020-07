遭指假证件送机 休斯敦中国总领事斥美国耍把戏

据香港媒体报道称,美国突然单方面要求中方关闭中国驻休斯敦总领事馆后,总​​领事蔡伟当地时间22日接受美国广播公司(ABC)13台和《国际聚焦》杂志联合采访。他驳斥美方关于驻休斯敦总领馆的种种谎言,表示谎话即使重复一千遍,也成不了事实,敦促美方立即撤销有关错误决定,否则,中方必将作出正当和必要反应。

据香港经济日报今天报道说,中国驻休斯敦总​​领事蔡伟接受访问,称美国还是趁早收起这套把戏。蔡伟并称,许多国家的外交官在离开外国岗位之前,都会先焚毁其内部文件。

美国要求中国驻休斯敦领馆人员于72小时内离开,蔡伟表示,此举严重违反国际法和国际关系基本准则,严重违反中美领事条约有关规定,蓄意破坏中美关系,十分蛮横无理。中方对此予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则,中方必将作出正当和必要反应。

报道称,蔡伟并驳斥美方关于驻休斯敦总领馆的种种谎言,表示谎话即使重复一千遍,也成不了事实。美方一些政客为了所谓“政治正确”,满嘴扯谎,但却置民众生死福祉于不顾,“到头来必将害人害己,还是趁早收起这套把戏吧!”

中国驻休斯敦总领使馆为中美建交后,中国首个在美总领使馆,蔡伟强调,中美40年交往经验充分证明,两国合则两利,斗则俱伤。正如国务委员兼外长王毅日前在中美智库论坛上的致辞中指出,中国的对美政策没有变化,中方仍愿本着善意和诚意发展中美关系,希望同美方相向而行,努力构建并共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

同日,美国总统特朗普表示,关闭更多使领馆的可能性一直存在(As far as closing additional embassies, it’s always possible.),并指“大家都看到在美国下令关闭后,中方人员在领馆内放火,我猜是烧毁文件或纸张,我想知道是怎么回事。”

该报道说,《纽约时报》引述美国国务院官员, 指控中国驻休斯敦总领事馆是中国军方在美国, 进行盗窃研究成果的中枢, 并指蔡伟和另外两名外交官, 最近被发现持假证明, 护送多名中国旅客到当地机场乘坐包机离开。

该报道引述《经济通通讯社23日专讯》称,对有美国媒体报道称,中国驻休斯敦总领事和该领馆两名工作人员曾使用虚假身份护送中国旅客到机场,并以此指责中国驻休斯敦领馆从事间谍活动。中国外交部发言人汪文斌今日回应称,中方领事官员进入机场限制区事先经过美方许可,使用的是美国国务院批准的领事证件。中国驻美外交机构工作人员的个人信息都是公开透明的,中方领事官员进入机场限制区域事先经过美方批准,使用的是美方国务院批准的领事证件,目的是照料搭乘航班的中国公民。此事合法、合规,也有很多先例,美方的说法完全是在编造理由,对中方的指责不符合事实。