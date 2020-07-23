中国关闭边境-驻华外国家庭陷困境

英国航空公司在停飞六个月之后，宣布将于8月9日周日重新恢复与中国之间的空中航线，但鉴于冠状病毒疫情与包括中国在内，一些国家所实施的关闭边境措施，空中运输依然严重动荡。这会造成一些复杂的局面，韩国现代集团（Hyundai）的一名干部在华去世，他的妻子竭尽全力要前往上海收尸。

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据本台RFI法广记者周四（2020年7月23日）发自Busan报道，两周以来，韩国女士HONG Heun-ah一直在为获得中国的签证奔波，最终于7月22日周三获得批准，并拿到了两张机票。飞机预计将于7月26日星期日起飞前往南京。因为，就算是特殊情况，韩国现代集团属下的上海电梯分公司的一名干部去世了，亚洲国家的边境也只是稍微开启。

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未亡人表示，这种情况是如此的让人感到压抑，难以描述。如同自己的孩子因服军役，死在沙场，让人感到如此之愤怒。在出现Coronavirus疫情之前，人们不可能想象得到会发生如此情况。

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韩国舆论动员

之后的世界让人难以想象，那些天各一方的家庭遇上了可怕的现实。HONG太太动员了媒体，搅动了其先生所服务的企业，旨在得以出行，但得符合中方所提出的条件。她表示，家人无法随行，只能和女儿两人前往。他丈夫的尸体还在停尸房里，在结束了隔离期以后，她将要尝试着带他返回韩国。

HONG太太有意为他死去的丈夫做尸检，正式死因是心脏病。韩国航空公司将从八月份起增加与中国之间的航班，每周达到二十来个班次。但为了在疫情后扭亏为盈，韩国航空公司的机票待价而沽，中国的旅行社出高价享有优先权，让在欧美的中国回国。7月23日周四，韩国商人们的一家包机得以从广州起飞。

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