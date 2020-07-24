不理睬 中国外交部称中国驻休斯敦总领馆仍在运转

中国外交部发言人汪文斌周五表示，中国驻休斯敦总领馆仍在运转，敦促美方撤销有关的错误决定。并称中美当前局面责任完全在美方。据中国环球时报总编胡锡进透露，按照对等原则中国也要求美驻成都总领馆限时72小时关闭，即北京时间周一（27日）上午10点，美驻成都领馆需要完成关闭。消息没有提及中国驻休斯敦总领事馆未来是否关闭。

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据路透社今天报道称，中国外交部称中国驻休斯敦总领馆仍在运转，并指中美当前局面责任完全在美方。

中国外交部发言人汪文斌周五在外交部举行的新闻发布会上称，美驻成都总领馆一些人员从事与其身份不相符的活动，干涉中国内政，损害中国的安全利益，中方多次提出交涉，美方对此心知肚明。汪文斌并称，“中方对美国驻成都总领事馆停止一切业务和活动提出了具体要求，外交是讲对等的。”

中国环球时报总编胡锡进周五表示，按照对等原则中国也要求美驻成都总领馆限时72小时关闭，即北京时间周一（27日）上午10点，美驻成都领馆需要完成关闭。

汪文斌表示，7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约的有关规定，严重破坏中美关系。中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

汪文斌称，中美之间出现目前的局面，是中方不愿看到的，责任完全在美方。“我们再次敦促美方立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件。”希望美国正确看待中国和中美关系，停止负面言行。 他表示，就社会制度而言，中国无意改变美国，美方也改变不了中国。中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，中国永远不称霸，永远不搞扩张。

据该报道称，美中关系今年因一系列问题而急剧恶化，包括新冠疫情、华为、南海问题以及香港国安法实施。最新外交冲突是，针对美国限中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆，中国周五做出对等反制，决定撤销美国驻成都总领事馆。