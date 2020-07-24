中国反击 撤销美驻成都总领事馆

美国限中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆，中国周五做出反击。外交部通知美国驻华使馆，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

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据路透社今天报道称，中国决定撤销美国驻成都总领馆，称中美目前局面是中方不愿看到的。据中国外交部官网新闻稿称，中美之间出现目前的局面，是中方不愿看到的，责任完全在美方，“我们再次敦促美方立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件。”

据中国外交部指出，7月21日，美方单方面挑起事端，突然要求中方关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。中国外交部说，“中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。”

路透社报道称，中国官媒新华社随后发文称，此举是中方针对美当局日前突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆的反制措施，是美方霸凌挑衅在先，中方被逼无奈反制在后。据文章称，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，中方被迫采取反制措施，是对美方无理行径的正当和必要反应。此举只针对美国政府少数极端势力，不针对美国人民。“中国政府和人民一贯高度重视中美关系，主张中美人民友好相处，摒弃仇视和对立。”文章称，中美合则双赢，斗则双输。“希望美方能认清形势，及早悬崖勒马，避免中美关系进一步恶化。”

美国此前限中国72小时内关闭其驻休斯敦总领馆，指控中国从事间谍活动。特朗普总统在记者会上回答提问时表示，关闭更多中国驻美领事馆的“可能性一直存在”。

该报道说，中国外交部周四表示，美方称中国驻休斯敦总领馆从事与身份不符的活动，完全是恶意的污蔑，针对美方的无理行径中方“必将做出必要的反应”，维护自身正当权益。