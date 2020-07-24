中国疫情昨增21确诊 新疆本土仍报13例

中国国家卫生健康委员会周五公布，7月23日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，其中本土病例15例（新疆13例，辽宁2例），新疆新增本土病例较上日的18例略降。

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据路透社今天报道称，7月23日中国大陆新增新冠确诊21例，本土病例新疆增13例辽宁增2例。

在北京第二轮疫情得到控制后，近日新疆成为疫情反复的新重点关注地区，7月16日-21日累计新增本土确诊病例64例，7月19日并首现乌鲁木齐以外病例。新疆政府称本轮疫情主要与一起聚集性活动关联，并在上周日晚间宣布，将乌鲁木齐五地风险等级调高，包括乌鲁木齐市天山区和沙依巴克区调整为高风险地区。

大连市昨天新增1例新冠肺炎本土确诊病例，系某海产品加工企业员工，随后在对该病例密切接触者的流调排查中，又发现了2个病例和12个无症状感染者。因应目前疫情情况，大连市政府周四晚间宣布，将甘井子区大连湾街道、西岗区香炉礁街道工人村社区升级为中风险地区。

该报道说，累计收到香港2,249例（出院1,379例，死亡15例），澳门46例（出院46例）。