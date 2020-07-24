中国谴责汇丰捏造罪证陷害孟晚舟

华为财务总监孟晚舟的律师向加拿大司法提出终止向美国引渡程序要求之际，中国官方谴责汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演极不光彩的角色。

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据东网今天报道称，官媒斥汇丰捏造罪证陷害孟晚舟，行为极不光彩。消息说，中国内地官媒批评汇丰银行捏造罪证，陷害孟晚舟。

加拿大卑诗省最高法院周五（24日）公布华为太子女孟晚舟引渡案的下一阶段庭审证据材料，内地官媒指出，根据公开证据表明，所谓“孟晚舟案”完全是美国一手炮制的政治案件，罪名纯属虚构，指控不堪一击；官媒又批评，汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演极不光彩的角色。

该报道说，官媒引述美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（简称香港星通）的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”；惟案件“唯一关键证据”是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件，当中包括PPT全文，以及汇丰与华为的业务邮件纪录。

惟官媒指出，香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴，二者关系脉络清晰；华为曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暂担任过该公司的董事；惟早在2007年，华为已出售所持有的香港星通股份，孟晚舟也在2009年4月辞去该公司董事会职位。此后，双方保持正常业务往来。期间，汇丰始终知道华为的伊朗业务，完全知晓华为与香港星通的关系，并了解香港星通在伊朗的业务情况。

据东网指，官媒炮轰，汇丰为自圆其说，也为强化“罪证”效力，声称“只有‘初级’员工清楚华为与香港星通的关系，但这些‘初级’员工没将相关信息传递给‘高级’管理者，导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险”，只有“基层知道，高层不知道”这一说辞纯属无稽之谈。