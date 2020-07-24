习近平指示核心技术一定要掌握在自己手里

美中冲突加剧之际，中共总书记习近平23日在吉林省考察时提到“核心技术要掌握在自己手里”，并要求推动党组织向基层延伸，把基层的工作做好，才能“任凭风浪起，稳坐钓鱼台”。

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据中央社今天报道称，习近平指核心技术一定要掌握在自己手里。

美国以保护智慧财产权与人民个人资讯为由，于当地时间21日要求中国驻休士顿总领事馆在72小时内关闭。中国外交部形容这是美方对中方采取“前所未有的升级行动”，并扬言报复。中央社说，就在美中关系紧张之际，习近平22日仍前往吉林巡视。综合央视网、新华社消息，习近平23日下午在视察中国一汽集团研发总院，察看“红旗”等自产汽车时说，“关键是关键技术、核心技术要掌握在自己手里，我们就要立这个志向，一定要把我们的民族品牌搞上去”。

报道称，习近平也提到，受疫情（2019冠状病毒疾病）影响，今年中国大学生就业面临一些困难，但是党和政府还是全力以赴，把它作为今年经济工作的重中之重，解决民生问题的重中之重，争取使大学生都能找到工作。

习近平又说，大学生的择业观也要摆正。找到自己的定位，投入到踏踏实实的工作中，实现自己的人生理想。

习近平前往长春市宽城区团山街道长山花园社区党群服务中心时则说，提高社区治理效能，关键是加强党的领导。要推动党组织向基层延伸，把基层的工作做好，这样才能“任凭风浪起，稳坐钓鱼台”。

该报道称，习近平22日下午前往吉林省四平市，并在参观国共内战的“四平战役纪念馆”时提到，要牢记“新中国”来之不易，“我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去”。