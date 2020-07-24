休斯敦中领馆抗争拒关门 后果会怎样?

中美角力针锋相对。对于美国国务院要求中国驻休斯敦总领事馆在周五（24日）前关闭，中国驻休斯敦总领事蔡伟表示，中国驻休斯敦总领事馆将会持续开放，“直到另行通知”。据香港经济日报今天报道，探中国休斯敦总领事馆“不撤” 美国可以怎样？报道引述分析认为，鉴于中方已经向美国实施报复，关闭成都美国领事馆，中国休斯敦领事馆人员长期坚持不走，令局势有机会进一步升级的机会不会太大。

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据香港经济日报今天报道称，无视被勒令闭馆，中国驻休斯敦总领事称领馆持续开放。据美国政治新闻网站POLITICO部道，蔡伟受访时表示，对于美方下令关闭，中国表示抗议，中国驻休斯敦总领事馆将会持续开放，“直到另行通知”。他说：“今天我们仍正常运作，明天再看看会发生什么事。”据蔡伟说，美方21日下令关闭中国驻休斯敦总领事馆，中国认为此举违反了规范外交关系的国际协议，中国已要求美国撤销此令。

据报道提到，蔡伟强调，他是中国政府在休斯敦的主要代表，但中国问题专家表示，他不太可能有权力自行决定是否继续开放中国驻休斯敦总领事馆。

另一方面，中国也做出反制。中国外交部今日通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可。美国驻成都总领事馆成立于1982年，领事范围涵盖四川、重庆、贵州、云南和西藏自治区，极具战略意义。

据香港经济日报说，中美斗法激烈升级。美国特朗普政府下令关闭中国驻休斯敦总领事馆，中方周五（24日）还以颜色，要求美国驻成都总领事馆在下周一走人。而在此之前，中国驻休斯敦总领事蔡伟向美国传媒表示，美方要求不符合国际公约，休斯敦总领馆会“持续开放直至另行通知”。国际法则规定，使领馆不受侵犯；美国下了令逐客，假如中方不撤，美国可以怎样？中国驻休斯敦领馆若不走，美国可怎样？

据该报说，这相信会造成严重政治僵局，并可能是前所未见。除非美方出动武力解决，或以切断领事馆水电等强硬办法驱赶，否则仍只能以外交协商解决。

一个或者可以参考的例子，是1984年利比亚驻英国大使馆事件。当年使馆内有人，向馆外反卡扎菲示威者开枪，导致1名英国女警死亡，另外10人受伤。

英国警方随即封锁使馆，禁止所有人出入；英国亦与利比亚展开谈判，但由于利比亚坚持拒绝英方人员入馆，英国数日后决定与利比亚断交，并要求利方人员一周内撤走。

分析认为，鉴于中方已经向美国实施报复，关闭成都美国领事馆，中国休斯敦领事馆人员长期坚持不走，令局势有机会进一步升级的机会不会太大。