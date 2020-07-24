何由择关成都领馆 王立军旧案与台湾妻?

美国要求中国72小时之内关闭驻休斯敦总领事馆案未落，中国决定关闭美国在成都总领事馆。评论指作为报复，中国选择关闭美国在成都的总领事馆，回击程度虽然不及如果下令关闭香港或上海的总领事馆造成美国疼痛厉害，但成都美国总领馆仍然是微妙选择。除了早先撬动中美关系的王立军逃至该馆政治避难事件仍然敏感，台湾媒体注意到美国在成都总领事的夫人是台湾女作家。不过，该总领事本月任职届满，尚没有离任。此前有消息说，美国官方或不接受中国下令关闭香港或上海的美领事馆。

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据中央社今天报道称，遭中国要求撤馆，美国驻成都总领事是台湾女婿。消息称，中国今天下令美国关闭驻成都总领事馆。美国驻成都总领事林杰伟（Jim Mullinax），原任期只到7月，但因故留守成都至今。他的夫人是台湾作家庄祖宜，育有两子，一家人因武汉肺炎疫情相隔两地。

中国要求关闭美国驻成都总领馆消息传出后，庄祖宜的友人纷纷到她的脸书留言，询问是否得以全家团聚。

庄祖宜先前在脸书、微博发文，2019冠状病毒疫情在武汉爆发后，她在2月1日收到通知，美国政府要求外交人员眷属必须立刻返美。庄祖宜2月3日因此先带着孩子从成都撤返美国，林杰伟继续留守成都总领馆，一家人分离迄今。据庄祖宜发文显示，林杰伟的任期到7月结束，将派回华盛顿。但她在21日发文写道：“本来兴高采烈的期待这个周末终于能全家团聚，结果昨天接到大使的电话，说需要Jim继续待下去，说不准多久，要我多担待。孩子一个大哭，一个生气砸东西，而我们愤怒和失望又有什么用呢？”

中央社引述香港南华早报23日消息称，中国将关闭美国驻成都总领事馆，以报复美方日前要求中国72小时内关闭驻休士顿领事馆。庄祖宜得知后回应，“目前都还是臆测”。

不过中国外交部今天上午宣布，已通知美国驻中国大使馆关闭驻成都总领事馆。多位庄祖宜的友人与粉丝随后到她的脸书（Facebook）留言关心，并祝他们全家早日团聚。

中央社该报道称，至截稿，庄祖宜尚未回应。