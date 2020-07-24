华春莹斥蓬佩奥想对中国搞新十字军东征

美国国务卿蓬佩奥23日表示，自由世界若不联手改变中共，将等著被中共改变。中国外交部发言人华春莹今天在推特表示，蓬佩奥想对中国“搞新的十字军东征”，形象地展现了“蚍蜉撼树”。

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据中央社今天报道称，华春莹：蓬佩奥想对中国搞新十字军东征。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）于当地时间23日以“中共与自由世界的未来”为题，于加州尼克森总统图书馆发表对中国政策演说。他表示，美方过去盲目与中国交流作法失败，面对中共应采取“不信任并查证”政策，自由世界若不联手改变中共，将等着被中共改变。

该报道称，华春莹于北京时间24日上午近11时左右，在个人推特（Twitter）以中英文形式发文表示，蓬佩奥的演说表明他想把自己塑造成21世纪的杜勒斯（John Foster Dulles），在一个全球化的世界对中国搞新的十字军东征。据华春莹并宣称，蓬佩奥的所作所为“形象地展现了什么叫‘蚍蜉撼树’”。

据华春莹又说，“现在是到了全世界所有爱好和平的人站出来阻止他（蓬佩奥）给世界造成更大危害的时候了”。

据中央社说，杜勒斯为第52任美国国务卿，是美苏冷战早期重要人物，主张强硬态度对抗苏联。