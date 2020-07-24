孟晚舟的律师申请中止执行美国引渡程序

中国华为首席财务官孟晚舟的律师向加拿大法院申请中止执行美国引渡程序。其提出请求的理由，有部分是基于律师声称美国总统特朗普和其他政府高官企图利用孟晚舟做为贸易争端讨价还价的筹码，从而破坏了司法程序。孟晚舟的律师称，特朗普所称的愿意在必要时干预此案构成“冒犯和胁迫”。

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据路透社报道，根据周四公布的文件显示，华为首席财务官孟晚舟的律师向加拿大法院申请中止执行美国引渡程序。孟晚舟的律师指控特朗普营造胁迫氛围。孟晚舟被捕后不久，特朗普对记者表示：“如果我认为它对国家有利，如果我认为它对达成有史以来规模最大的贸易协议有利—这至关重要—对国家安全有利—我肯定会在认为必要的时候干预的。”

据孟晚舟的律师称，特朗普所称的愿意在必要时干预此案构成“冒犯和胁迫”。

路透社报道说，孟晚舟2018年12月于温哥华国际机场遭到逮捕，是应美国政府司法互助的要求。美国当局指控她在华为与一伊朗营业公司的关系上误导了汇丰(HSBA.L)，导致汇丰可能因违反美国对伊制裁规定而遭到罚款及惩处。

孟晚舟律师在文件中还指控美方在案件证据方面误导加拿大，导致对孟晚舟不利，称美国遗漏证据是“远远没有做到本应有的尽职、坦承和精确水准。”

该报道称白宫与美国国务院未立即回覆置评请求。

引渡听证会预定在2021年4月底告一段落，不过双方都不能对最终裁决提出上诉。

据路透社报道，5月，加拿大一法官裁定美国对华为孟晚舟的指控符合双重犯罪标准，意味着加拿大司法当局将孟晚舟引渡案消除了第一道障碍。