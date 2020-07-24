成都美领馆 传受军警围拦 民众疑鞭炮庆关馆

中国政府今（24日）宣布关闭美国驻成都总领事馆，馆内人员限72小时内撤出，中国当地民众拍下警方将该栋建筑物团团包围照片，馆外甚至传出多起爆炸声响，还冒出浓浓烟雾。据微博上有成都网友指出，为庆祝美国总领事馆撤出，因此有人特地买了鞭炮前去鸣放。

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据自由时报今天报道说，中国军警包围美驻成都总领馆，馆外惊爆巨响冒浓烟。消息称，美国驻成都总领事馆外，今晚7点40分许传出阵阵巨响，并冒出白烟。（图取自微博）

中国外交部发言人汪文斌今天主持例行记者会时表示，“7月24日上午，中国外交部通知美国驻中使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。”

报道引述消息指中国派出解放军前往美国驻成都总领事馆外。

中国官媒《央视》今在美国驻成都总领事馆外进行直播，当地民众也纷纷透过微博、推特分享馆外现况，大量军警将美国领馆包围，甚至在旁边较高的建筑物顶楼，也看见员警居高监视，但并没有见到馆内美方人员现身，警方要求民众与车辆不得经过管制范围。

该报道说，晚间7点40分许，当地因经度关系天尚未变黑，美国驻成都总领事馆外竟传出阵阵巨响，甚至还冒出白色烟雾，惊动当地不少民众前去围观，据了解，微博上有成都网友指出，为庆祝美国总领事馆撤出，因此有人特地买了鞭炮前去鸣放。