查解放军背景 美FBI20多城约谈中国留学生 美公开证实一人藏旧金山总领馆

据美国联邦调查局FBI国家安全部门执行副主任John Brown在一份声明中表示，“在对全美超过25个城市的中国人民解放军成员进行的约谈中，FBI发现这些人均隐瞒了与军方真实关系，欺骗美国和美国人民。”

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据路透社报道，FBI约谈全美20多个城市的中国籍签证持有者，怀疑他们与中国军方有关。

美国司法部周四也表示，美国联邦调查局(FBI)已在20多个美国城市约谈了其认为隐瞒了中国军方成员身份的签证持有者。据美国司法部表示，已逮捕三名涉嫌签证欺诈的中国公民，而第四名嫌疑人仍在中国驻旧金山总领馆寻求庇护。美国认为这四人是伪装成研究人员的中国军方成员。

FBI国家安全部门执行副主任John Brown在一份声明中表示，“在对全美超过25个城市的中国人民解放军成员进行的约谈中，FBI发现这些人均隐瞒了与军方真实关系，欺骗美国和美国人民。”

据路透社说，法院文件显示，FBI认为中国驻旧金山总领馆自6月末以来一直给一名嫌疑人提供庇护。除非受到邀请，否则美国执法部门不能进入外国大使馆或领事馆，且大使等某些高级官员享有外交豁免权。