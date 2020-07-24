欧盟因国安法将限制对香港的出口

欧盟准备针对港版国安法限制对香港的出口。路透社引述欧盟一份草案报道说，欧盟将限制用于监视或镇压的设备出口到香港。在此期间，欧盟不会和香港展开任何新的商讨。路透社记者报道称，该份文件获得了欧洲大使的支持，欧盟在报告草案中表示，欧盟将限制出口特定的敏感技术和设备到香港，尤其是在有理由起疑的情况下，用于截获内部通讯、网络监视等用途的设备将不得出口至香港。

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欧洲联盟22日公布香港政经发展年度报告，强调香港自2019年以来，在自治、稳定及自由等方面都面临严峻挑战，而且在2020年进一步升高。特别是中国实施港区国安法，使得欧盟更加忧虑一国两制原则和香港自治遭破坏。报告强调，欧盟对此不会袖手旁观，正致力采取行动。

香港特区政府回应欧盟涉港报告

香港特区政府23日回应欧盟委员会报告，重申特区事务属中国的内部事务，任何其他国家都无权直接或间接干预。

特区政府发言人说，希望国际社会客观持平看待香港的发展。回顾过去一年发生的事，报告似乎聚焦在港企业面对的政治压力和干预有所增加，但忽略了不少企业因为支持中国或政府的见解，而被暴徒针对性地破坏。

发言人又指，报告提到去年区议会选举“和平”地进行。但实际情况是在选举日前，包括有候选人在内的人士受到袭击及财物受到毁坏。执法机关正跟进调查选举涉及违法行为的投诉。