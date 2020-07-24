环时民调：要报复最好关大陆以外的美驻香港总领事馆

中共党媒人民日报下面的小报环球时报所进行的民调显示，如果北京要报复驻休斯顿总领事馆被美国下令关闭，北京最应该关掉美国驻香港及澳门总领事馆作为报复。该报总编辑胡锡进亦在其个人微博鼓吹应该关闭上述的美国使馆，作为一个够份量的报复目标。

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接受调查有65%投票赞成美国驻港总领事馆是中国应该报复的目标，其次是广州和成都，分别得票10%和7%。

擅长于鼓吹民族主义的环球时报在美国下令中国关闭驻休斯顿总领事馆后，进行了上述的民调。中国外交部谴责美方的行动，并呼吁华盛顿纠正错误。

南华早报周四引述消息人士指出，北京极可能关闭美驻成都总领事馆作为报复的目标。

大陆“观察”网站进行的另一个调查则显示有66%受访者赞成关闭美驻港总领事馆，余次是广州的18%和成都的7%。总共有8.3万人接受了观察网的民调。

南华早报指，北京不大可能关闭美驻港总领事馆，但两项民调都似乎显示，大陆网民大部分都相信香港的示威活动，是美国所煽动的。

报道引述成都国际问题研究所的所长龙兴春（译音）说：“中国人民对香港社会动荡感到愤怒，（美国）香港人权及民主法案又严重干涉中国的内政。”

中国社科院美国专家刘卫东同意此说，指出中国不少人认为美国干涉香港事务而感到愤怒，所以中国应该关掉香港的美国使馆，防止美国介入香港。