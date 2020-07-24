疑新过招 休斯敦总领馆今天开不开?

美国国务院要求中国驻休士顿总领事馆在24日前关闭，美国政治新闻网站POLITICO昨天报道，中国驻休士顿总领事蔡伟表示，不会关闭总领事馆。至此，尚且没有中国驻休斯敦总领事馆是否开馆维持服务的进一步消息。

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据中央社今天稍早报道称，美国下令关闭，中国驻休士顿总领事馆持续开放。

据该报道，中国驻休士顿总领事蔡伟接受POLITICO内容包罗万象的访问时表示，对于美方下令关闭，中国表示抗议，中国驻休士顿总领事馆将会持续开放，“直到另行通知”。他说：“今天我们仍正常运作，明天再看看会发生什么事。”他并未进一步说明。

蔡伟说，美方21日下令关闭中国驻休士顿总领事馆，中国认为此举违反了规范外交关系的国际协议，中国已要求美国撤销此令。蔡伟说：“我们认为美方的要求…不符合‘维也纳领事关系公约’，也不符合国际惯例或（外交）准则，违反中美领事条约。”据蔡伟称，“我们为最坏的情况做好准备，但我们也提出强烈抗议…因此，我们敦促美国放弃并撤销那个错误的决定。”

据中央社说，“南华早报”报导中国可能关闭美国驻成都总领事馆之际，蔡伟做此发言。美国驻成都总领事馆成立于1982年，领事范围涵盖四川、重庆、贵州、云南和西藏自治区，极具战略意义。

蔡伟强调，他是中国政府在休士顿的主要代表，但中国问题专家表示，他不太可能有权力自行决定是否继续开放中国驻休士顿总领事馆。

约翰霍普金斯大学社会学系及高等国际研究学院伟森费特政治经济学教授、知名中国问题专家孔诰烽说：“如果休士顿总领事馆可以不听北京的话，就自行做决定，我会非常惊讶。关于该做什么，他们必须等待北京发号施令，如果北京和美国私底下谈过话，讨论情况，我也不意外。”据他指出：“北京可能会在最后一刻才对休士顿总领事馆下达指令。”

据中央社说，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评要求。