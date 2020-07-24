维吾尔人：穆斯林世界震耳欲聋的沉默

法国《快报》周刊网站7月24日刊出分析文章指出，国际社会批评中国虐待维吾尔人的声音越来越多之际，伊斯兰世界却显得非常的审慎低调。

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《快报》周刊的文章说：“沉默就意味着同意”。在中国西部，上千万这个民族的穆斯林遭到中国政权的残暴镇压。每个月都有维吾尔再教育营的可怕细节曝光，就像詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）的德国研究员郑国恩（Adrian Zenz）所说：大规模关押，洗脑，对妇女进行节育。所有的调查报告都提及有一百万维吾尔人被拘禁在中国当局所说的“职业培训中心”。

在这种情况下，许多人对穆斯林世界“震耳欲聋”的沉默感到惊讶。而且更糟糕的是，7月初，沙特阿拉伯，伊朗，埃及和巴基斯坦在联合国人权理事会第四十四届会议上，与大约40个国家一道，签署了支持中国的宣言！这个宣言赞扬北京打击“恐怖主义”。而恐怖主义正是当局关押维吾尔人的借口。

沉默的穆斯林

那么，为什么伊斯兰世界对中国这般宽容？该分析解释说，首先因为某些穆斯林国家自己的所为与中国差不多，因此不合适对中国的做法表示愤怒。法兰西学院（Collègede France）的阿拉伯世界当代史主席亨利·劳伦斯（Henry Laurens） 观察到，大多数中东专制政权都赞成中国式的发展模式，并且认同为镇压辩护的反恐理论。

另一个原因是，世界第二大强国的经济打击力道足以使穆斯林国家当局保持沉默。阿拉伯当代历史学家亨利·劳伦斯指出，这个地区（新疆）是丝绸之路的走廊，有关国家正在全力打中国牌。而北京倡导的巨大商业基础设施项目，可用数十亿美元巨资，吸引那些需要用钱平息本国社会愤怒的政权。而最近这些国家的社会愤怒，因为冠状病毒（Covid-19）危机和油价下跌而加剧。法国国际关系学院中东项目负责人多罗苔·施米德（Dorothée Schmid）介绍说，去年中国举行有关中东的研讨会上，几乎没有人敢提维吾尔人的事。中国的威慑能力是巨大的。

表面的团结

这位中东问题研究员还指出一个明显的事实：在伊斯兰宗教中，乌玛（穆斯林社群统一体）的概念，在很大程度是一个幻想。认为世界各地穆斯林的心脏以同样节奏跳动，知道远方兄弟处于危险之中就足以引起普遍愤慨……都是虚幻的。

该文说，最后，有这样一个观察结果：在穆斯林的集体想象中，维吾尔人仅仅是因为没有一个良好的声誉。另外，由于维吾尔的特征是突厥，而非阿拉伯，所以维吾尔族群更接近埃尔多安的土耳其。惟今天的土耳其已经和中东大部分地区都闹翻了脸，只有卡塔尔除外。

法国《快报》周刊说，如果我们查看据称是由维吾尔人实施的攻击清单，这个方程式就更复杂了：2013年底到2014年，中国发生了一些耸人听闻的致命袭击事件。另外在泰国的袭击（2015年），在土耳其的袭击（2017年）都受到媒体都广泛报道。更有甚者，是一些走向极端的维吾尔人加入ISIS，成为激进战斗员。

谴责缅甸比谴责北京容易

该文说，毫无疑问，上述滥杀行为解释了为什么维吾尔人没有获得与罗兴亚人相同的国际关注。后者是在缅甸遭到残酷对待的穆斯林族群。他们的命运在2017年引发国际社会的不安。法国国际关系学院中东项目负责人多罗苔·施米德说，“罗兴亚人没有在伊斯兰国ISIS境内发动过任何袭击”。事实上，那时候的外交也没有现在这样冷漠。当时沙特大使馆谴责了“暴行”。埃尔多安向缅甸政府首脑昂山素季表示了“穆斯林世界”的深切关注。法国快报周刊说，应该相信，批评排名第73的大国（缅甸）受到报复的风险，要小于攻击北京。