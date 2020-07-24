英国每年对华援助7160万英镑 今后或砍

英国国际发展部（DFiD）周三（22日）公布数据指，英国政府一年向中国提供多达7160万英镑（约7.1亿港元）的援助，引起民众反对。英媒周四（23日）报道，英国外交大臣蓝韬文下令大减29亿英镑（约287亿港元）的对外援助，将对中国开刀。英国《每日快报》进行的民调亦显示，98%受访者要求政府中止这种对外援助。

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据东网今天报道，一年7160万镑援华挨轰，英国外相下令减对华援助。

英国国际发展部DFiD最新公布的数据显示，英国政府于2018年向中国提供7千多万英镑的援助，比2017年的援助大增29%，但中国的经济规模事实上比英国大5倍。这些援助包括直接对华援助，以及通过联合国或欧盟的援助，主要用于培训小学老师、打击非常野生动物交易等，亦有些用来协助与英国竞争的公司。

据该报，中国与西方国家近来因香港、新彊人权、新冠肺炎疫情等问题关系紧张，执政保守党下议员施志安（Iain Duncan Smith）质疑，为何英方要向“违反所有规则”的国家送钱。英国《每日快报》其后进行的民调亦显示，98%受访者要求政府中止这种对外援助。消息指，蓝韬文下令削减今年的对外援助项目，大部分都涉及中国，但他强调仍会将国民总收入的0.7%用于国际发展。