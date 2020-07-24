蓬佩奥“重磅”演说差点没公开呼吁中国人民推翻共产党

美国国务卿蓬佩奥接近尼克松（港译尼克逊）总统五十年前访华破冰之旅的日子，在尼克松总统图书馆发表演说。他在演说中直指中共总书记习近平是“一个已经破产的独裁主义笃信者”，又敦促盟国和中国人民携手与美国合作，改变共产党的行为。

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华尔街日报形容蓬佩奥这篇演说差点没公开呼吁中国人民推翻共产党。

根据报道，蓬佩奥说，中国共产党其实“恐惧中国人民说的真话犹甚于任何一个外国的敌人”而美国“必须要与中国人民交往，发挥力量”。

蓬佩奥这篇名为《中国共产党与自由世界的未来》的演说，是特朗普政府高层官员最近数周以来针对中国发言的一个总结。在这篇措辞毫不含糊的演说之前，美国对中国采取了多个行动，包括制裁、军事演习以及对中方人员的起诉。两国关系已跌至数十年来的最低点。

特朗普政府这个星期更采取史无前例的行动，下令中国在72小时之内关闭驻休斯顿总领事馆，指控该使馆以及其他中国外交办事处进行经济间谍活动以及签证欺诈。北京扬言将会报复，但未透露详情。

美国外交官员预期中国或会对美国驻中国7家使馆其中之一作为报复目标，并且已经准备好下一步的对应行动。

蓬佩奥发表演说前接受华尔街日报访问，他拒绝透露休斯顿使馆关闭之后的美国如何应对中国的报复，只说下一步要视乎北京。他形容美国此举是为了国家安全和保护休斯顿地区的能源和医疗等知识产权的必须。

他形容美国的政策只不过是补偿过去两国关系不平等地偏向北京，“而我们美国对中国的侵略已有数十年的不作为”。