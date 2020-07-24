长江3号洪水来了 三峡大坝防洪或危急

中国湖北省应急管理厅今(24日)指出，长江2号洪水昨天(23日)“温柔”过境武汉，并没有造成武汉段水位快速上涨，但同时，长江3号洪水也正在形成，长江防洪面临十分严峻的形势，根据目前三峡大坝出库水量预测，长江主流荆江河段的重要控制站监利站将在今日突破最高防洪水位。

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据联合新闻网今天报道称，长江3号洪水逼近 三峡大坝防洪情况危急。

根据中国中央气象局预报，昨晚至今日，湖北省西部和北部有阵雨或雷阵雨；截至昨晚20时，三峡大坝出库水量160.15公尺，入库水量每秒33000立方公尺，出库水量每秒43300立方公尺，据此预测荆江河段重要控制站监利站将在今日突破最高防洪水位，最高恐达到37.4公尺，超过最高防洪水位0.17公尺。

屋漏偏逢连夜雨，中国中央气象台预计，未来4天西北、西南、江南、江淮将出现强降雨，部分地区将有大暴雨；​根据中国水利部网站消息，受降水影响，长江上游将有一次明显洪水过程，中下游主流及两湖维持高水位；淮河主流部分河段水位重新升高，并维持超警戒水位，安徽省水文局今晨持续发布洪水红色预警。

该报道说，而湖北省防汛抗旱指挥部及湖北防汛部综合目前情势后研判，近期长江上游发生强降雨，长江3号洪水正在形成，三峡水库可能进一步加大泄洪量，监利站超过最高防洪水位的幅度还会增加，荆江大堤及以下堤防将长时间高水位挡水，据湖北水文局专家预计，本月底前，长江武汉关水位仍将保持在28公尺左右的高水位运行，防洪情况危急。