阿里巴巴或获权助翻防火墙 中国留学生可续境外网课

中国阿里巴巴集团抓住疫情期间出现的新商机：帮助外国大学规避中国严格的互联网管控，使中国大陆学生能来上网课。据阿里云称，“这不应该与政治扯上关系。”

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据路透社今天报道说，驾起阿里云，中国留学生翻墙上网课。

疫情导致校园关闭之后，很多中国学生回国居家学习，但却因所谓的中国防火墙而难以观看直播课或访问课程资料。防火墙不但会屏蔽政府认为敏感的网站，比如Alphabet的谷歌，而且还会降低可以访问的海外网站的加载速度。多家大学协会对路透社表示，疫情开始在全球扩散之后不久，阿里巴巴云业务部门就与会员学校接洽，推介一个可在48小时内建立起来的网络访问路径，在大学官网与中国大陆学生之间起到桥梁作用。

这套网络是阿里云独一无二的提案，以营收来看，阿里云是全球第三大、中国最大云端服务业者。与阿里巴巴庞大的主营电子商务业务相较，阿里云的营收相当有限，不过该公司正积极推广其服务，并计划未来三年斥资280亿美元对新一代数据中心投资。

根据最新统计数据，中国2018年留学海外的学生数量总计662,100人，显示出深具市场潜力。

该报道引述阿里云，“在疫情艰困时期，云端技术在协助人们适应新常态方面扮演重要角色。我们的技术提供了一个解决方案，满足学生持续学习的重要需求，”阿里云又称，“这不应该与政治扯上关系。”据阿里云在一份声明中称，“学校可以自行管理这些服务，学生的线上活动可以免于受到恶意攻击或连上有害的网站。”